POL-HN: Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn vom 11.01.2017 mit einer Meldung zu einer Schlägerei in der Heilbronner Fußgängerzone vom 07.01.2017

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Schlägertruppe unterwegs, Zeugen gesucht.

Am Samstag 07.01.2016, gegen 17:45 Uhr, bewegte sich eine Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener in provozierender Art und Weise durch die Heilbronner Fußgängerzone. Laut bisherigen Ermittlungen wurden einzelne Personen angepöbelt und angerempelt. Eine dieser Personen, ein 17-Jähriger, stellte sich daraufhin der Gruppe im Bereich eines Juweliergeschäftes in der Fleiner Straße und soll im Anschluss zunächst mit Fäusten geschlagen und später auch mit den Füßen getreten worden sein. Er wurde hierbei leicht verletzt. Nach ersten Zeugenschilderungen soll die Gruppe aus vier bis fünf Personen bestanden haben. Die jungen Männer sollen Migrationshintergrund gehabt haben und äußerst brutal und aggressiv vorgegangen sein. Sie entfernten sich noch vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Kaiserstraße. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich ihr Opfer willkürlich herausgesucht haben. Die Fußgängerzone war zu diesem Zeitpunkt noch sehr belebt. Zeugen des Vorfalls sowie eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polzeiposten Heilbronn-Innenstadt unter 07131 64 37600 in Verbindung zu setzen.

