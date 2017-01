POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 10.01.2017 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Stadt- und Landkreis Heilbronn

Neckarsulm: Herber Verlust im Nahverkehrszug

Einen Rucksack mit zwei Laptops, einer externen Festplatte, Fahrzeugpapieren und diversen anderen Sachen, hat ein Reisender am Montagmorgen im Regionalexpress 4927 vergessen. Der Mann stieg gegen 09.37 Uhr am Neckarsulmer Bahnhof aus. Sofortige Recherchen durch ein Serviceteam der Deutschen Bahn verliefen erfolglos. Der Rucksack befand sich nicht mehr im Zug. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann wird darum gebeten sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter 07132 93710 in Verbindung zu setzen.

Obersulm: Tannenreisig ruft die Feuerwehr auf den Plan

Mit 30 Mann und 7 Fahrzeugen rückte die Feuerwehr Obersulm am Montagmittag zu einem Einsatz aus. Bewohner eines Anwesens in der Obersulmer Straße "Im Vogelsang" hatten zuvor Tannenreisig von ihrem Weihnachtsbaum in ihrem Ofen verbrannt. Die Flammen schlugen aus dem Kamin weshalb eine Nachbarin die Feuerwehr alarmierte. Eingreifen mussten die Floriansjünger nicht mehr, das Kaminfeuer hatte sich zwischenzeitlich normalisiert.

Gundelsheim: Sachbeschädigung und Brand durch China-Böller?

Am Sonntagmorgen, gegen 01:45 Uhr hörte ein Anwohner der Gundelsheimer Ortsstraße einen lauten Knall. Anschließend bemerkte er Feuer aus der blauen Altpapiertonne seines Nachbarn. Der Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Feuer mittels eines Feuerlöschers löschen und somit ein etwaiges Übergreifen auf Gebäudeteile verhindern. In der Seestraße wurde vermutlich zur gleichen Zeit ein Briefkasten mit einem Böller gesprengt. Durch die Wucht der Explosion wurde die innere Klappe total beschädigt. Es wird vermutet, dass zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht. Wer Hinweise zu den Taten machen kann wird darum gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gundelsheim unter 06269 41041 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell