POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.01.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Künzelsau: Von Fahrbahn abgekommen - Hoher Sachschaden

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montag in Künzelsau. Ein 55-Jähriger war gegen 17.45 Uhr mit seinem VW aus Richtung Morsbach kommend auf der Morsbacher Straße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam sein PKW auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Ford einer 27-Jährigen frontal kollidierte. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten.

Künzelsau: Nach Unfall geflüchtet

Mehrere Hundert Euro Sachschaden richtete ein unbekannter Autofahrer am Montag in Künzelsau an und flüchtete daraufhin. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte er mit seinem PKW einen in der Mainzer Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Transporter, welcher dabei beschädigt wurde. Ohne seine Personalien zu hinterlassen entfernte sich der Unbekannte vom Unfallort. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Kupferzell: Spiegel gestreift - Zeugen gesucht

Zeugen eines Unfalls mit anschließender Unfallflucht am Montagmorgen bei Kupferzell sucht die Polizei. Ein 27-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem VW auf dem Gemeindeverbindungsweg von Hesselbronn kommend in Richtung Kupferzell unterwegs, als ihm offenbar ein dunkler PKW in der Fahrbahnmitte entgegenkam und den Außenspiegel des VWs streifte. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr daraufhin einfach weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer des dunklen PKW sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell