POL-HN: TEXT FÜR HEADER / NEWS AKTUELL Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis PRESSEMITTEILUNG vom 10.01.2017

Heilbronn (ots) - Buchen/ Osterburken: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Gleich zwei Mal wurden am Montagabend PKW Fahrer kontrolliert, die offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen im Straßenverkehr standen. Bei der Verkehrskontrolle eines 26- Jährigen in Buchen konnte festgestellt werden, dass dieser unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Eine Blutentnahme soll Klarheit schaffen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, so erwartet ihn eine Anzeige und ein Fahrverbot. In Osterburken wurden im Rahmen der Verkehrskontrolle einer 29- jährigen Fahrerin typische Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnellttest fiel positiv aus, woraufhin sie ebenfalls eine Blutprobe abgeben musste. Auch sie erwartet eine Anzeige, ein Bußgeld und möglicherweise ein Fahrverbot. In beiden Fällen wurde den Betroffenen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit Verletzter

Am Montgabend ereignete sich in Bad Mergentheim ein Unfall zwischen einem PKW und einer die Straße überquerenden Fußgängerin. Gegen 18 Uhr überquerte die dunkel gekleidete 86-Jährige die Wolfgangstraße. Hierbei wurde sie vom Pkw eines 23- Jährigen erfasst. Die Frau zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenaus eingeliefert.

Wertheim: Schneeball führt zu Unfall mit leicht verletzter Person

Zum Glück "nur" leichte Verletzungen zog sich ein 7- jähriges Kind am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall zu. Der Junge lief zusammen mit einem Mitschüler auf dem Gehweg der Hauptstraße in Freudenberg. Als der Mitschüler einen Schneeball machte, erschrak der Junge und machte rückwärts einen Schritt auf die Fahrbahn. Dem PKW- Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig auszuweichen, sodass er das Kind leicht erfasste. Ein Sachschaden am Fahrzeug ist nicht entstanden.

Wertheim: Zeugenaufruf - Einbruch in Stadtcafé

Ein noch Unbekannter hebelte in der Nacht von Sonntag auf Montag, in der Zeit zwischen 19:20 Uhr und 7:40 Uhr, die Eingangstüre eines Cafes am Wertheimer Marktplatz auf. Aus den Räumen entwendete er Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Der Täter verließ anschließend das Gebäude durch eine Fluchttür im hinteren Bereich zur Kapellengasse hin. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342 91890 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell