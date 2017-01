POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Niedernhall: Nach Unfall einfach weggefahren

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Sonntag, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, einen in der Niedernhaller Haalstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Nissan Qashqai. Der Unfallverursacher streifte wahrscheinlich mit seinem PKW die Fahrertür und fuhr daraufhin einfach weiter ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Krautheim: Von Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise nur bei Sachschaden blieb es am Sonntagvormittag bei einem Unfall in der Nähe von Krautheim. Eine 20-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Renault von Krautheim in Richtung Gommersdorf unterwegs. Auf schneeglatter Straße geriet ihr PKW in einer leichten Linkskurve ins Schleudern, sodass dieser mehrere Leitplanken am Fahrbahnrand beschädigte. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 6.000 Euro.

Öhringen: PKW übersehen

Über 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Sonntagmorgen in Öhringen. Ein 25-Jähriger war mit einem Schneepflug unterwegs und wollte von der Friedrichsruher Straße in den Wollreffenweg fahren. Beim Zurücksetzen übersah der junge Mann offenbar den hinter ihm stehenden Mercedes eines 69-Jährigen, sodass er auf diesen auffuhr. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt.

Pfedelbach: Auto überschlug sich

Vermutlich mangelnde Bereifung in Kombination mit einer glatten Fahrbahn waren am Sonntag die Ursachen für einen Unfall bei Pfedelbach. Ein 27-Jähriger war gegen 8.00 Uhr mit seinem BMW aus Richtung Untersteinbach kommend in Richtung Baierbach unterwegs. Auf schneeglatter Fahrbahn und lediglich mit Sommerreifen ausgestattet kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin rammte er zwei Bäume und überschlug sich. Erfreulicherweise wurde der 27-jährige Fahrer nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Aufgrund mehrerer Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn weist die Polizei nochmals ausdrücklich darauf hin, dass entsprechend gekennzeichnete Winterbereifung benutzt werden muss.

