POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 09.01.2017

Igersheim: Auf dem Dach gelandet Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der B19, zwischen Igersheim und Harthausen. Eine 27- Jährige kam mit ihrem Peugeot vermutlich wegen den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW blieb anschließend auf dem Dach liegen. Die Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das beschädigte Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Grünsfeld: Wildunfall Zum Glück nur Sachschaden gab es bei einem Wildunfall mit einem Reh am Sonntagabend in Grünsfeld. Eine 45- Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem Pkw BMW auf der L 511 aus Gerlachsheim kommend in Richtung Grünsfeld und erfasste das über die Straße wechselnde Reh. Das Tier suchte daraufhin das Weite. Es entstand ein Schaden am Fahrzeug in Höhe von cirka 1.500 Euro.

Buchen: Verkehrsunfallflucht Auf etwa 2.500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Unbekannter zwischen Donnerstag und Samstag an einem Auto in Buchen anrichtete und anschließend wegfuhr. Die Besitzerin stellte ihren Audi A 3 gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz des "Gesundheitszentrums an der Höhle" ab. Als sie am Samstag gegen 14 Uhr zurückkam, sah sie den erheblichen Unfallschaden am Fahrzeug. Offenbar war ein noch Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen das Heck und im Anschluss weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher hat die Polizei bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, in Verbindung zu setzen.

Mosbach: Taubendiebstahl aus Kleintierzuchtverein Ein Taubendieb hat am Sonntag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr im Kleintierzuchtverein Mosbach zugeschlagen. Entwendet wurden insgesamt 16 Tauben. Möglicherweise haben Passanten den bislang Unbekannten bei dem Diebstahl beobachten können. Die Polizei in Mosbach nimmt unter der Telefonnummer 06261 8090 sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib der Tiere entgegen.

Neckarzimmern: Fahrer ohne Fahrerlaubnis Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der B 27 in Neckarzimmern fest, dass ein 62-jähriger Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Seine Beifahrerin, die zugleich Halterin des Fahrzeugs ist, wird wegen ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

