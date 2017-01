POL-HN: Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn vom 09.01.2017 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Böckingen: PKW aufgebrochen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, brachen Unbekannte einen in der Böckinger Hanselmannstraße abgestellten PKW auf. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird darum gebeten sich mit dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, unter 07131 204060 in Verbindung zu setzen.

Eppingen: Unfallfahrer entfernt sich unerlaubt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Eppinger Richard-Wagner-Straße ein dort geparkter Hyundai beschädigt. Am Fahrzeug waren keinerlei Hinweise zu einem möglichen Verursacher angebracht, auch die Eppinger Polizei wurde nicht verständigt. Vermutlich kam ein Autofahrer, auf der in dieser Nacht schneeglatten Fahrbahn, ins Rutschen und streifte den abgestellten PKW. Wer diesen Vorfall gesehen hat wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eppingen unter 07262 60950 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Endstation Harmonie Einen lebensgefährlichen Schlafplatz hatte sich ein 40-Jähriger am frühen Montagmorgen ausgesucht. Der stark alkoholisierte Mann lag auf den Stadtbahngleisen an der Haltestelle Harmonie in Heilbronn. Da er sich selbständig nicht mehr auf den Beinen halten konnte, durchnässt war und bereits eine Nasenverletzung hatte, wurde er zu seiner eigenen Sicherheit durch eine Streife der Heilbronner Polizei in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest erbrachte 2,6 Promille.

Heilbronn: 2,4 Promille am Steuer

Nur mit Standlicht aber dafür in deutlichen Schlangenlinien fuhr ein 73-jähriger mit seinem Pkw am frühen Montagmorgen auf der Heilbronner West- und Südstraße. Beim Versuch das Gefährt zu stoppen konnte zudem beobachtet werden, wie der Lenker des Wagens gegen den Bordstein fuhr. Der Grund für das Verhalten war schnell ermittelt. 2,4 Promille zeigte der Alkoholtest an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er abgeben.

Heilbronn: Opel Astra gesucht

Am Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, rutschte vermutlich ein dunkler Opel Astra, mit Heilbronner Kennzeichen, auf einen im Bereich der Fontanestraße in Heilbronn, abgestellten PKW. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt schneebedeckt. Der Unfallfahrer konnte hierbei beobachtet werden, kümmerte sich jedoch nicht um den entstandenen Sachschaden. Ein Zeuge nannte der Polizei Teile des Kennzeichens. Wer zudem Angaben über den genannten Verkehrsunfall machen kann, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter 07131 104 2500 in Verbindung zu setzen.

Brackenheim: Radfahrer übersehen Am Sonntagmorgen, gegen 10:50 Uhr übersah der 51-jährige Lenker eines polnischen Kleintransporters beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Brackenheimer Theodor-Heuss-Straße / Georg-Kohlstraße einen Mountainbiker, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Der 52-jährige Radler stürzte hierbei und geriet unter den Wagen. Er wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad entstand circa 250 Euro Sachschaden.

Offenau: Dieseldiebstahl im Industriegebiet Talweg In der Zeit von Samstag auf Sonntag, gelangten Unbekannte auf das Gelände einer Firma in der Offenauer Talstraße. Nach bisherigen Ermittlungen wurden hier leere Kanister entwendet. Festgestellte Schuhspuren führten auch zu angrenzenden Firmen. Dort wurde jedoch vermutlich nicht eingebrochen. An einem abgestellten LKW unweit der Firma konnte starker Dieselgeruch wahrgenommen werden. Zudem waren im Bereich des Lasters die gleichen Schuhabdrücke feststellbar wie bei den Firmengeländen. Der liegende Schnee war hierbei ein wertvoller Ermittlungshelfer. Zeugen der Vorfälle und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gundelsheim unter 06269 41041 zu melden.

Flein: Frontal gegen eine Steinmauer

Auf der Straße von Flein in Richtung Sontheim kam ein 24-jähriger mit seinem Pkw Audi am frühen Sonntagmorgen zunächst in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte im Anschluss frontal gegen eine Steinmauer. Der PKW wurde hierbei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Dies war der Fahrzeuglenker zuvor offenbar auch nicht, ein Alkoholtest erbrachte 1,8 Promille. Seinen Führerschein musste der junge Mann nach einer Blutprobe gleich abgeben, verletzt wurde er durch den Unfall nicht.

Erlenbach: Zeugen gesucht!

Hoher Sachschaden an einem VW Passat entstand am Freitag auf einem Parkplatz an der Erlenbacher Straße "Im Unterwasser". Der Wagen war entlang der Sulm abgestellt und wurde im Bereich des Kofferraumdeckels und auf der Motorhaube stark zerkratzt. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum von 13.00 - 13.15 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter 07132 93710 in Verbindung zu setzten.

