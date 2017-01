POL-HN: Neckarsulm - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Neckarsulm (ots) - Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Freitag, 06.01.2017 gegen 14.50 Uhr auf der B 27 bei Neckarsulm, bei dem ein Beifahrer schwer verletzt wurde. Ein 19-jähriger Mann war mit seinem Ford Focus von Neckarsulm Richtung Heilbronn unterwegs. Auf der B 27, Höhe der Aral-Tankstelle bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender Lkw seine Geschwindigkeit gedrosselt hatte, weil er auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Der Pkw-Fahrer versuchte noch nach links auszuweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei prallte die rechte Seite des Fords gegen das linke Heck des Lkw. Bei dem Aufprall wurde der Beifahrer schwer verletzt, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber nach Würzburg in eine Spezial-Klinik geflogen wurde. Die B 27 war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Der Schaden am Lkw wird auf 3.000 Euro, der am Ford Focus auf 5.000 Euro geschätzt.

