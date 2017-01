POL-HN: PRESSEMITTEILUNG VOM 05.01.2017

Heilbronn (ots) - Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Unfall auf der A6 mit mehreren Fahrzeugen Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 50jähriger mit seinem Pkw die A6 von Sinsheim in Rich-tung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau geriet dieser wegen gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab. Dieser wurde leicht verletzt. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein Stau. An dessen Ende kam es zu einem weiteren Unfall. Ein Sattelzug fuhr auf der mittleren Spur und erkannte das Stauende zu spät. Der 44jährige Fahrer versuchte noch durch starkes Abbremsen sowie durch ein Auszuweichen nach links einen Zusammenstoß zu verhindern. Leider misslang dies. Der Sattelzug fuhr auf den davor befindlichen Lkw mit Anhänger auf. Ein auf der linken Spur fahrender Pkw erkannte die Gefahrensituation und bremste seine Pkw zunächst gefahrenlos ab. Allerdings wurde dies einem dahinter fahrenden zum Verhängnis, er fuhr auf den bremsenden Pkw auf. Der Sattelzugführer sowie die Insassen im auffahrenden Pkw wurden leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zu Einsatz und verbrachte einen der verletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung zwischenzeitlich mehrfach voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell