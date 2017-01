POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 05.01.2017

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zwei Verletzte bei Unfall

Ein Unfall mit eingeklemmten und schwer verletzten Personen wurde der Polizei am Donnerstagmorgen gemeldet. Nachdem die Feuerwehr Heilbronn, der Rettungsdienst und die Polizei angerückt waren stellte sich zum Glück heraus, dass die beiden beteiligten Fahrer lediglich leichte Verletzungen erlitten. Kurz nach 7 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der Leintalstraße von Heilbronn-Frankenbach in Richtung Leingarten. Vermutlich aufgrund von Eisglätte geriet ihr PKW auf die Gegenfahrspur, wo er mit dem entgegen kommenden Opel Insignia eines 45-Jährigen frontal zusammenprallte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 26.000 Euro geschätzt. Die Leintalstraße war für eine längere Zeit voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell