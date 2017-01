POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 05.01.2017

Heilbronn (ots) - Bad Friedrichshall: Unfallverursacherin gesucht

Zunächst vorbildlich verhielt sich eine Unbekannte nach einem Unfall am Donnerstagvormittag in Bad Friedirchshall. Die Frau kam in einen Drogeriemarkt am Friedrichsplatz wollte die Fahrerin oder den Fahrer eines PKW ausrufen lassen, den sie laut ihren Angaben soeben mit ihrem PKW beschädigt habe. Dies war allerdings nicht möglich. Statt dann die Polizei zu rufen, setzte sie sich in ihr Auto und fuhr weg. Wie sich dann später herausstellte, war sie wohl beim Ausparken mit ihrem Wagen gegen den geparkten VW Tiguan einer 30-Jährigen gestoßen. Die Unbekannte oder Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell