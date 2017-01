POL-HN: Pressesofortinformation vom 04.01.2017 - Stand 22.15 Uhr

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Bibrach: Brand eines Holzstapels Notrufer melden dem Polizeipräsidium Heilbronn, dass sich hinter einem Wohnhaus in der Mühlbergstraße ein Holzstapel entzündet hat. Die Ursache ist bislang noch völlig unklar. Beim Löschen des Holzes zog sich ein 50-jähriger Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Ansonsten gab es wohl keine weiteren Verletzten. Der Bewohner wurde zur Beobachtung ins Klinikum am Gesundbrunnen verbracht. Die Feuerwehren aus Biberach, Kirchhausen und Heilbronn waren mit 15 Fahrzeugen und 68 Einsatzkräften im Einsatz. Durch das Feuer entstand an den zusammengebauten Gebäuden wohl ein Schaden im sechsstelligen Bereich, so die Feuerwehr. Betroffen wurden die Fassade und die Fenster, sowie Teile des Dachstuhles. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern noch an.

Michael Phillipp

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell