POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 04.01.2017 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zyankali im Schließfach

Die Feuerwehr und die Polizei waren am Dienstagvormittag in einer Sparkasse in Heilbronn im Einsatz. Nach dem Tod einer 82-jährigen, in Heilbronn wohnhaften Frau wurde in der Bank ein Schließfach geöffnet. In diesem lag unter anderem eine Ampulle mit einem weißen Pulver. Von der Aufschrift waren nur noch ein Z und ein k lesbar, so dass nicht ausgeschlossen wurde, dass es sich bei dem Inhalt um Zyankali handeln könnte. Die Berufsfeuerwehr Heilbronn sicherte die Ampulle und ließ die Substanz bei der Gefahrstoffstelle der Feuerwehr Mannheim untersuchen. Dort wurde festgestellt, dass es sich tatsächlich um Zyankali handelte. Allerdings war die Ampulle wohl undicht und lag schon viele Jahre in dem Schließfach. Das Zyankali hat sich unter der Lufteinwirkung offensichtlich zu dem ungefährlichen Kaliumcarbonat, auch Pottasche genannt, abgebaut. Für zwei Personen, die in der Bank mit dem Pulver in Berührung gekommen sind, bestand deshalb keine Gefahr. Warum die Verstorbene das Zyankali in dem Schließfach aufbewahrte ist unklar.

A 6/Erlenbach: Hoher Sachschaden bei Unfall

Rund 25.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstagvormittag bei einem Unfall auf der A 6. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes in Höhe von Erlenbach auf der rechten Fahrspur in Richtung Weinsberger Kreuz. Der Fahrer eines Sattelzuges wechselte von der mittleren auf die rechte Spur und übersah dabei offensichtlich das Auto des jungen Mannes. Der Mercedes wurde durch das Gewicht des Aufliegers gedreht und kam entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand. Auf der A 6 kam es in Richtung Nürnberg zu einem Stau. Güglingen: PKW erfasst Fußgängerin Auf die Motorhaube eines PKW wurde eine Fußgängerin bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Güglingen aufgeladen. Die 52-Jährige überquerte kurz vor 17 Uhr die Ochsenwiesenstraße und schätzte dabei offensichtlich die Geschwindigkeit eines heranfahrenden Renault falsch ein. Der 22-jährige Fahrer des PKW versuchte noch auszuweichen, sein Wagen erfasste die Frau jedoch. Diese wurde mit voller Wucht gegen die Windschutzscheibe geworfen und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitt mittelschwere Verletzungen. Am Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Eppingen: Die Falschen verkloppt?

Zehn bis 15 Jugendliche hielten sich am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, in der Mühlbacher Straße in Eppingen auf. Aus der Gruippe heraus flog ein Schneeball gegen einen vorbei fahrenden PKW. Durch den Schlag, den der Aufschlag auf die Windschutzscheibe verursachte, begann im Auto ein zweijähriges Kind zu weinen. Der Autofahrer, ein 25-Jähriger, hielt an und stieg zusammen mit seinem 15-jährigen Beifahrer aus. Die beiden rannten auf die Gruppe zu, um laut eigenen Angaben die "Täter zu stellen". Die Mitglieder der Gruppe rannten davon. In einiger Entfernung standen noch drei zwölf und 15 Jahre alte Jungen, die allerdings an der "Tat" offensichtlich nicht beteiligt waren und von dieser überhaupt nichts mitbekommen hatten. Irrtümlich wurden sie trotzdem von den beiden Autoinsassen angegriffen. Gewürgt und gegen einen Zaun gestoßen wurden. Zwei der Jungen erlitten dabei Verletzungen. Die Angreifen schnappten ihre Opfer dann und brachten diese zum Polizeirevier, wo der Irrtum dann festgestellt wurde. Gegen die Angreifer wird nun ermittelt wegen Körperverletzung. Auch wenn am PKW kein Schaden entstand, wird gegen den unbekannten Schneeballwerfer wegen "Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr" ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, in Verbindung zu setzen.

Brackenheim: Unfallverursacher gesucht

Über 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter bei einem Unfall in Brackenheim am Montagabend. Eine 29-Jährige parkte ihren Opel Mokka um 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Austraße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der PKW des Unfallverursachers gegen den Mokka. Der Unbekannte fuhr weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise auf ihn gehen an das Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090.

