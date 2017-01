POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 04.01.2017 / Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Grünsfeld: Einbrecher durch Hundegebell in die Flucht geschlagen? Vermutlich durch Hundegebell wurden Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Grünsfeld in die Flucht geschlagen. Zwischen 1 und 3 Uhr brachen vermutlich zwei Unbekannte die Haustür eines Wohnhauses im Rankweg auf. Vermutlich weil die Täter dort von den Vierbeinern erwartet wurden und diese das Eindringen des ungebetenen Besuchs lautstark Kund taten, ergriffen die Einbrecher die Flucht. Stehlen konnten sie nichts. Die Polizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich unter Telefon 09341 81-0, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell