POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2017 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: PKW beschädigt und abgehauen

Zirka 2.500 Euro Sachschaden richtete ein unbekannter Autofahrer am Dienstag, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, auf einem Parkplatz in der Buchener Daimlerstraße an und fuhr dann einfach davon. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Unbekannte einen neben ihm geparkten Audi A4. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Ravenstein/Hüngheim: Auspufftopf abmontiert

Offensichtlich auf Auspufftöpfe hatten es Diebe in Buchen abgesehen. Die Täter schraubten einen solchen zwischen Freitag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, von einem in der Richard-Strauß-Straße in Hüngheim geparkten Opel Astra und nahmen ihn samt den Schrauben mit. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, sollten sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 melden.

Walldürn: Fahrraddiebstahl

Zeugen, die zwischen Mittwoch, 28. Dezember 2016, und Sonntag, 01. Januar 2017, einen Fahrraddiebstahl beobachtet haben sucht die Polizei. Der 23-Jährige Besitzer des weißen Mountainbikes stellte dieses am Walldürner Bahnhof ab. Als er im neuen Jahr wieder zurückkam, musste er feststellen, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 in Verbindung zu setzen.

Adelsheim: Unfallflucht

Aus dem Staub machte sich ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, zwischen 14.15 Uhr und 15.45 Uhr, in Adelsheim nachdem er einen Unfall verursachte. Offensichtlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte einen auf dem Parkplatz vor einem Textilhaus in der Unteren Austraße geparkten Opel Zafira und verursachte Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Anstatt den Unfall bei der Polizei zu melden flüchtete er von der Unfallstelle. Unter der Telefonnummer 06261 8090 bittet das Polizeirevier Mosbach um Hinweise.

Mosbach/Lohrbach: Mutwillige Sachbeschädigung

Wahrscheinlich mutwillig beschädigten Unbekannte am Sonntag, gegen 00.30 Uhr, sowohl die Eingangstür als auch zwei Rollläden eines Anwesens in der Lohrbacher Kurfürstenstraße. Ungefähr 1.500 Euro Sachschaden richteten die Täter dabei an. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

