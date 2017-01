POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Öhringen: Leicht verletzt nach Schneeunfall

Mit leichten Verletzungen kam am Dienstagmorgen ein Autofahrer bei Öhringen davon, nachdem er durch eine Schneeverwehung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der 36-Jährige war gegen 6.50 Uhr auf der Landesstraße zwischen Öhringen und Friedrichsruhe unterwegs, als sein Daihatsu Cuore in eine etwa 30 cm hohe Schneewehe geriet. Der Kleinwagen schleuderte nach rechts in den Straßengraben und war danach nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein Rettungsteam kümmerte sich vor Ort um den leichtverletzten Fahrzeugführer.

Bretzfeld: Ausgedriftet

In einem Bretzfelder Teilort fiel einer Polizeistreife am Dienstag, gegen 22 Uhr, ein Autofahrer auf, der mit einem mehr oder weniger eleganten Schwenk mit seinem Auto in eine Straße einbog. Offenbar hatte der junge Mann seinen BMW absichtlich in die Einmündung driften lassen, was die Ordnungshüter jedoch nur insofern beeindruckte, als sie sich den Fahrer nun etwas genauer ansehen wollten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen fest. Ein entsprechender Test ergab bei ihm einen Wert von etwa 0,7 Promille. Weil dies allem Anschein aber nicht seine weiteren Verhaltensauffälligkeiten erklärte, vermuteten die Polizisten, dass der Mann auch Drogen genommen hatte. Ein weiterer Test bestätigte diese Annahme und zeigte den Konsum von Kokain an. Der 28-Jährige musste sein Auto stehen lassen und sieht nun einer Anzeige entgegen.

Bretzfeld: Auto touchiert und weitergefahren

Am Dienstagvormittag hat ein Fahrzeugführer in der Bretzfelder Einsteinstraße das Auto einer Frau beschädigt und ist danach einfach weitergefahren. Die 53-Jährige wartete gegen 11.15 Uhr mit ihrem VW Golf vor einem Fußgängerüberweg, um Passanten die Straße überqueren zu lassen. Aus dem Parkplatz rechts neben ihr sah sie einen BMW-Fahrer, der nach links auf die Einsteinstraße einbiegen wollte. Kurz darauf hörte die Frau einen Schlag. Der andere Verkehrsteilnehmer fuhr unterdessen weiter. Als die VW-Besitzerin nachsah, stellte sie fest, dass die Stoßstange ihres Golf offenbar durch den BMW des älteren Mannes gestreift und dadurch beschädigt worden war. Ein Zeuge hatte den Unfall aber beobachtet und konnte Angaben machen, die schnell zu dem Flüchtigen führten. Die festgestellten Beschädigungen an dessen BMW passten zu dem Unfallhergang, weshalb der 73-Jährige nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen muss. Der von ihm angerichtete Schaden dürfte insgesamt etwa 2.000 Euro betragen.

Waldenburg: Mustang brach aus - Besitzer leicht verletzt

Mit den winterlichen Straßenverhältnissen bei Waldenburg war der Ford Mustang eines jungen Mannes am Dienstagmorgen offenbar überfordert. Der ortsunkundige Autofahrer programmierte das Navigationsgerät seines Fahrzeugs auf seinen Wohnort in der Westpfalz und folgte den Anweisungen. Das Navi schickte den 22-Jährigen allerdings auf eine für die witterungsbedingten Fahrbedingungen wenig geeignete und zudem gesperrte Route über Beltersrot. Auf der mit 18 % Gefälle äußerst steilen Kreisstraße dorthin fing der Mustang an zu rutschen. Bremsen war durch die vereiste Fahrbahn nicht möglich, so dass der Wagen ins Schlingern kam und immer schneller wurde. In einer Kurve überschlug sich das Fahrzeug schließlich und kam im Wald zum Liegen. Glücklicherweise überstand der Mustang-Lenker die Havarie mit nur leichteren Verletzungen. Da auch ein Abschleppdienst auf der schneeglatten Straße das total beschädigte Auto nicht bergen konnten, musste ein Spezialfahrzeug angefordert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Neuenstein: Rakete beschädigt Kirchenfenster - Zeugen gesucht!

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro war nach der Silvesternacht an der evangelischen Kirche in Neuenstein entstanden. Offenbar hatte eine Feuerwerksrakete das rechts vom Haupteingang befindliche bleigefasste Kirchenfenster getroffen und dort ein Teilstück beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Öhringen - Autobahn 6: Lkw-Fahrer überholt rücksichtslos - Pkw prallt gegen Leitplanke

Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Autobahn 6 bei Öhringen. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem VW Golf Kombi von Neuenstein kommend die linke Fahrspur. Plötzlich lenkte ein Lkw-Führer vor ihm seinen Laster auf die Überholspur. Zuvor hatte der Trucker, den Angaben des VW-Fahrers zu Folge, nicht geblinkt, so dass der Fahrspurwechsel für den 46-Jährigen völlig unvermittelt passierte. Um einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen zu vermeiden, bremste er stark ab. Dadurch geriet sein VW-Kombi ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer des Lkw setzte unterdessen seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat oder Hinweise auf den flüchtigen Lkw-Fahrer geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg melden.

