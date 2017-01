POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 03.01.2017 / Neckar-Odenwald-Kreis / Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen / Hardheim: Blechschaden bei Unfällen

Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand bei zwei Unfällen am Montag in Buchen sowie in Hardheim. Eine 56-Jährige befuhr gegen 14 Uhr mit ihrem VW Touran die Straße Rote Au in Hardheim in südlicher Richtung. An der Einmündung zur Bürgermeister-Henn-Straße beachtete sie offenbar die Vorfahrt eines von links kommenden BMW nicht. Es kam zur Kollision der beiden PKW, bei der etwa 12.000 Euro Schaden entstand. Verletzt wurde niemand. Blechschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro ist die Folge eines Unfalls gegen 17 Uhr in Buchen. Eine 60-Jährige befuhr mit einem VW Fox die Morrestraße in Hettingen in Richtung Rinschheim. Auf der Fahrt hatte die Frau offensichtlich vergessen, das Licht an ihrem PKW einzuschalten. Ein 30-Jähriger wollte zu dieser Zeit von der Adolf-Kolping-Straße nach links in Richtung Ortsmitte in die Morrestraße einfahren und sah dabei den VW nicht. Es kam zum Zusammenstoß der PKW. Auch hier blieb es bei Blechschaden.

Buchen: Zeugen nach Unfall gesucht

Rund 1.000 Euro Schaden richtete ein unbekannter Autofahrer in Buchen an und fuhr weg, anstatt den Unfall bei der Polizei zu melden. Der Unbekannte befuhr mit seinem Fahrzeug gegen 9 Uhr die Adolf-Seeber-Straße von der Ignaz-Schwinn-Straße kommend bergauf, als er vermutlich auf der schneeglatten Fahrbahn sowie nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam, gegen ein Firmenschild prallte und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte. Anschließend gab der Fahrer Gas und fuhr auf dem rutschigen Untergrund offenbar teilweise driftend weg. Einem Zeugen war etwa zur selben Zeit ein älterer hellblauer VW Golf oder Polo mit lautem Auspuff aufgefallen. Ob es sich dabei um das Fahrzeug des Unfallverursachers handelt ist unklar. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Vorfalls geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hardheim, Telefon 06283 5054-0, zu melden.

Walldürn: Einbruch in Sportheim

Allem Anschein nach ohne Beute mussten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Walldürner Sportgaststätte wieder von Dannen ziehen. Zwischen Sonntag und Montag gelangten die Langfinger in die Räumlichkeiten des Lokals in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße. Dort traten sie eine verschlossene Tür zur Küche ein und gelangten in den Schankraum, wo sie in Schubladen und Schränken nach möglicher Diebesbeute stöberten. Da dieses Vorhaben offensichtlich nicht von Erfolg gekrönt war, zogen die Unbekannten ab, ohne etwas mitzunehmen. Der angerichtete Sachschaden soll rund 500 Euro betragen.

Aglasterhausen: Mutmaßlichen Holzdieb ertappt

Mit einer Anzeige wegen Diebstahls muss ein 31-Jähriger rechnen, nachdem er von Beamten des Polizeireviers Mosbach offenbar auf frischer Tat ertappt wurde. Auf Streife befanden sich die beiden Ordnungshüter und fuhren am frühen Dienstag, gegen 1.15 Uhr, von Schwarzach in Richtung Aglasterhausen. Dabei fiel ihnen ein VW Caddy auf, der auf einem parallel verlaufenden Feldweg stand. Bei einer darauffolgenden Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Laderaum des VWs komplett mit Holz befüllt war. Wegen des Schnees fiel es nicht schwer den Spuren zu folgen. Hinter mehreren Paletten machten die Beamten den 31-Jährigen aus, der sich dort wohl versteckt hatte. Er kam nach Aufforderung heraus. Auf Nachfrage machte der Verdächtige unglaubwürdige Äußerungen und gab letztlich zu, das Holz gestohlen zu haben. Im Beisein der Beamten musste der mutmaßliche Dieb das Diebesgut wieder ausladen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Mosbach: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Nach dem Dieb eines älteren blauen Herrenfahrrades sucht derzeit die Mosbacher Polizei. Am Montag, gegen 17 Uhr, stellte ein 25-Jähriger sein Rad am Fahrradständer des Aldi-Parkplatzes in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach ab. Auf dem Gepäckträger befand sich zu dieser Zeit eine Stofftasche mit Einkäufen, die er dort zurückließ und sich in den Supermarkt begab. Als er wenige Minuten später zurückkam, musste er feststellen, dass sein Rad samt Tasche gestohlen worden war. Hinweise auf den Täter hat die Polizei bislang nicht und hofft daher unter Telefon 06261 809-0 auf Zeugenhinweise.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Ford Focus auf Abwegen

Sachschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro entstand, als sich am Montag ein Ford Focus in Bad Mergentheim selbstständig machte. Gegen 12 Uhr stellte ein 40-Jähriger seinen Ford auf der abschüssigen Uhlandstraße ab und ging zu Fuß weg. Als er wenige Minuten später zurückkam, musste er feststellen, dass sein PKW nicht mehr am Abstellort sondern rund 15 Meter weiter entfernt stand. Offenbar hatte der 40-Jährige das Fahrzeug nicht ausreichend gesichert, worauf dieses weggerollt und gegen zwei geparkte Autos geprallt war.

Bad Mergentheim: Mehrere Briefkasten gesprengt

Vermutlich mit einem angezündeten Feuerwerkskörper sprengten Unbekannte zwischen Silvester und Montagmorgen in Bad Mergentheim einen Briefkasten eines Hauses in der Konrad-Adenauer-Straße. Durch die Explosion entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Auch in der Straße Oberer Graben wurde ein Briefkasten zwischen dem Silvesterabend und Dienstag auf dieselbe Weise beschädigt. Ein am Gebäude Nr. 65 freihängender Briefkasten aus Aluminium wurde durch die Detonation eines Silvesterböllers massiv beschädigt. Der Schaden dürfte etwa 170 Euro betragen.

Zeugen, die im jeweiligen Fall sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, sollten sich bei der Polizei Bad Mergentheim, Telefon 07931 5499-0, melden.

Freudenberg: Nach Überschlag leicht verletzt

Eine leichtverletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Montag bei Freudenberg. Mit einem Ford Ka befuhr ein 19-Jähriger gegen 17 Uhr die Landesstraße 2310 von Freudenberg in Richtung Wertheim. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich, ehe er neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Am PKW entstand Totalschaden. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Wertheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Vergleichsweise glimpflich ging ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wertheim aus. Gegen 13.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei von einer Anwohnerin alarmiert, da ein Brand in einer Wohnung im ersten Stock des Hauses in der Quellenstraße ausgebrochen war. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine 80-Jährige beim Feuer machen ein Schränkchen entzündet. Durch die starke Rauchentwicklung wurde eine Nachbarin, die auch einen Schlüssel für die Wohnung der Seniorin hat, aufmerksam. Gemeinsam mit ihrem Mann gelang es ihr die 80-Jährige aus ihrer Wohnung in Sicherheit zu bringen und die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Trotz des raschen Einschreitens der Anwohner wurden neben dem Schränkchen auch der Fußboden sowie die Wand in Mitleidenschaft gezogen. Ferner wurde die Küche stark verrußt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

