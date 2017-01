POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Schnee macht Hohenloher Straßen unsicher

Künzelsau - Forchtenberg - Ingelfingen -Mulfingen Glatte Straßen sorgten am Montag im Hohenlohekreis für zahlreiche Unfälle. Bei Künzelsau krachte es kurz nach 11 Uhr als eine junge Autofahrerin auf der schneeglatten Kubacher Straße in Fahrtrichtung Haag die Kontrolle über ihren Citroen verlor und mit diesem eine Mauer streifte. Die 21-Jährige blieb unverletzt. Von der Schliffenstraße bei Künzelsau-Gaisbach aus wollte ein 24 Jahre alter Autofahrer etwa eine Stunde später nach rechts abbiegen. Auf der abschüssigen, glatten Fahrbahn kam sein Audi allerdings ins Rutschen. Der junge Mann schaffte es zwar noch, sein Auto nach rechts zu lenken, beachtete dabei aber offenbar nicht die Vorfahrt eines auf der Umgehungsstraße, vom Kreisverkehr kommenden 72-jährigen Audi-Lenkers. Obwohl der Senior mit seinem A2 äußerst langsam fuhr, konnte er auf der schneeglatten Straße nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den A3 des 24-Jährigen auf. Sowohl die beiden Fahrer, als auch ihre Mitfahrer überstanden den Unfall ohne Blessuren. Gegen 12.10 Uhr war ein Führerscheinneuling auf der Landesstraße zwischen Jagstberg und Mulfingen unterwegs, als in einer leichten Linkskurve sein VW Golf auf der abschüssigen und schneebedeckten Straße ausbrach und von der Fahrbahn geriet. Dort prallte das Auto gegen die Leitplanke. Der junge VW-Fahrer wurde nicht verletzt. Kurze Zeit später wurden auch einer weiteren Fahranfängerin die winterlichen Straßenverhältnisse bei Forchtenberg-Schleierhof zum Verhängnis. Der Suzuki der 19-Jährigen geriet auf der dortigen Kreisstraße bei Schneeglätte auf Abwege. Verletzt wurde die junge Frau dabei glücklicherweise nicht. Ebenfalls ohne Verletzungen überstanden zwei Verkehrsteilnehmer gegen 11.45 Uhr einen Unfall bei Ingelfingen-Stachenhausen. Eine 41-jährige Autofahrerin kam auf der schneeglatten Belsenberger Straße im Verlauf einer Rechtskurve zu weit nach rechts und streifte mit ihrem Opel Zafira den auf der Gegenfahrbahn stehenden Audi A 3 eines 31Jahre alten Fahrzeugführers. Insgesamt war bei den der Polizei Künzelsau gemeldeten fünf Verkehrsunfällen Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstanden.

Öhringen - Pfedelbach - Bretzfeld Auch die Öhringer Polizei war am Montag mit der Aufnahme von witterungsbedingten Verkehrsunfällen beschäftigt. Wie bereits berichtet, hatte sich gegen 11.40 Uhr zunächst zwischen Sindringen und Ohrnberg ein Unfall ereignet, bei dem der 23-jährige Fahrer schwer, und seine 22 Jahre alte Beifahrerin leichter verletzt wurden. Der VW Polo des jungen Mannes war auf Schneeglätte gerutscht und gegen einen Baum geprallt. Wie ebenfalls mitgeteilt, war es dann kurz vor 13 Uhr zwischen Oberohrn und Pfedelbach auf schneeglatter Straße zur Kollision zwischen dem Pkw einer Frau und einem Mülltransporter gekommen. Hier erlitt die 23-jährige Autofahrerin bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Auch in Bretzfeld-Schwabbach war die Kreisstraße in Richtung Dimbach schneeglatt, als eine 52-jährige Ford-Lenkerin gegen 12.15 Uhr dort unterwegs war. Ihr Kleinwagen geriet bergabwärts ins Rutschen und prallte gegen einen Brückenpfeiler. Bergabwärts war auch eine 18-Jährige gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße von Heuberg aus nach Pfedelbach gefahren, als ihr Fiat auf der schneeglatten Fahrbahn wegdriftete. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich einmal, bevor es auf der Fahrbahn wieder zum Stillstand kam. Nach dem Unfall wurde die Fahranfängerin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Im Heiligenwald, auf der Landesstraße in Richtung Sindringen, verlor zirka eine Stunde später ein 47-Jähriger auf der glatten und abschüssigen Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW Golf. Sein Auto kam nach rechts ab und fuhr gegen einen Baum. Ein Unfall mit geringerem Sachschaden wurde der Polizei kurz nach 14 Uhr gemeldet. Als ein 40-Jähriger auf der Badstraße von Bretzfeld-Scheppach aus nach Wieslensdorf fahren wollte, rutschte sein Landrover auf der abschüssigen und schneeglatten Straße weg und streifte die Leitplanken. Der bei den acht Unfällen entstandene Schaden beläuft sich auf über 11.000 Euro.

Forchtenberg-Sindringen / Ingelfingen: Sachbeschädigungen

Zwei Sachbeschädigungen beschäftigen aktuell die Niedernhaller Polizei. Vermutlich in der Neujahrsnacht hat ein Unbekannter in Forchtenberg-Sindringen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, traktierte er einen BMW, der in der Römerstraße vor einem Wohnhaus geparkt war, vermutlich mit Fußtritten und beschädigte dabei die Stoßstange des Fahrzeugs. In der gleichen Nacht, zwischen 3 und 4.30 Uhr gerieten in Ingelfingen fünf Müllcontainer in Brand. Vermutlich hatten Unbekannte Abfall angezündet und so das Feuer ausgelöst, das die Kunststoffbehälter zum Schmelzen brachte und total beschädigte. Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch der Außenputz einer benachbarten Garage sowie ein Holzgeländer stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beträgt mindestens 1.500 Euro. Vermutlich stehen mehrere junge Leute, die in der Silvesternacht durch den Ort zogen, in Zusammenhang mit der Tat. Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Niedernhall, Telefon 07940 8294, entgegen.

Ingelfingen: Holzdieb am Werk

Ein Holzdieb hat in den vergangenen Wochen in Ingelfingen zugeschlagen. In der Zeit zwischen dem 10. Dezember und vergangenen Donnerstag lud er neben der Gaufer-Hütte etwa zwei Raummeter Brennholz auf und fuhr damit davon. Für den Abtransport dürfte der Dieb ein größeres Fahrzeug bzw. einen Anhänger eingesetzt haben. Möglicherweise haben Passanten oder Verkehrsteilnehmer den bislang Unbekannten beim Aufladen des Holzes beobachtet. Die Polizei in Niedernhall nimmt unter der Telefonnummer 07940 8294 sachdienliche Hinweise zu der Tat entgegen.

Neuenstein: Unvorsichtig

Offenbar nicht aufgepasst hatte ein 41 Jahre alter Kleintransporter-Fahrer als er am Montag, gegen 13 Uhr, aus einem Grundstück heraus in die Neuensteiner Hochfeldstraße einbiegen wollte. Er übersah dabei nämlich den VW Golf eines 21 Jahre alten Autofahrers. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw des jungen Mannes und dem Mercedes-Sprinter, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 13.000 Euro. Über Verletzungen der Unfallbeteiligten ist bislang nichts bekannt.

Bretzfeld - Autobahn 6: Nach Auffahrunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat ein bislang noch nicht ermittelter Autofahrer am Montagabend auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld verursacht. Gegen 18.45 Uhr war der Unbekannte mit seinem Pkw zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Bretzfeld unterwegs und bemerkte offensichtlich einen langsamer fahrenden Fahrzeugführer vor ihm zu spät. Der unbekannte Pkw-Fahrer konnte seine Geschwindigkeit augenscheinlich nicht schnell genug verringern und fuhr auf den Fiat Doblo des 55-Jährigen auf. Durch den Anstoß schleuderte der Fiat quer über die Fahrbahn und prallte noch gegen den VW Golf eines 50-jährigen Mannes. Zudem wurden mehrere Straßeneinrichtungen beschädigt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Von seinem Pkw ist weder der Fahrzeugtyp noch das Kennzeichen bekannt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

