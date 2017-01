POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 02.01.2017

Heilbronn (ots) - Witterungsbedingte Unfälle

Teilweise glatte Straßen gab es nach einem leichten Schneefall im Hohenlohekreis, im östlichen Landkreis Heilbronn und in den süd-östlichen Teilen des Neckar-Odenwald-Kreises. Gemeldet wurden 22 Unfälle. Fünf Fahrzeuginsassen wurden verletzt, einer davon schwer. Der schwerste Unfall geschah bei Ohrnberg. Ein 23-Jähriger fuhr von Sindringen in Richtung Ohrnberg, als sein VW Polo auf der schneeglatten Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der Fahrer erlitt dabei schwere, seine Beifahrerin leichte Verletzungen. Zwischen Oberohrn und Pfedelbach rutschte das Auto einer Frau an einer Gefällstrecke auf der glatten Fahrbahn gegen einen entgegen kommenden Mülllaster. Sie musste mit leichten Verletzungen aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Da es nicht lange schneite gab es am Nachmittag keine wesentlichen Behinderungen mehr.

