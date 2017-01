POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.01.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Niedernhall: Fahrzeug verliert Fracht

Offenbar ein Teil seiner Fracht in Form von Schrauben verlor ein Unbekannter, der mit seinem Fahrzeug am Sonntag, zwischen 19 und 19.30 Uhr, auf der Kochertalstraße nach dem Ortseingang Niedernhall unterwegs war. Eine Vielzahl verschiedener Spanplattenschrauben waren bis zur Abzweigung zur Haagstraße auf beiden Fahrbahnen verteilt. Außerdem lagen am Fahrbahnrand teilweise noch mit Schrauben befüllte Verpackungen. Durch die Polizei und die Straßenmeisterei wurde die Gefahrenquelle beseitigt. Zeugen, die den Verlust der mit Schrauben befüllten Kartonagen beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrzeug, das diese geladen hatte, machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Mülleimer steht in Flammen

Mit zwei Fahrzeugen und rund zehn Einsatzkräften rückte die Feuerwehr Künzelsau am Sonntag, gegen 18.15 Uhr, in den Künzelsauer Salvador-Dali-Weg aus. Dort geriet ein Mülleimer, der auf einem Spielplatz aufgestellt war, in Brand. Die Polizei fand in der Nähe des Eimers Raketenüberreste. Vermutlich führte die unsachgemäße Entsorgung von abgebrannten Feuerwerkskörpern zum Feuer, welches den Behälter komplett zerschmelzen ließ. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Krautheim: Böller in Briefkasten

Völlig beschädigt wurde ein Briefkasten der Deutschen Post in der Krautheimer König-Albrecht-Straße, weil Unbekannte einen angezündeten Böller hineinsteckten. Durch die Wucht der Explosion wurde das komplette Gehäuse des Postbriefkastens auf die gegenüberliegende Straßenseite gegen einen dort geparkten Lieferwagen geschleudert, welcher dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim mit dem Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

Öhringen: Ampel übersehen

Vermutlich weil sie eine rote Ampel übersehen hat, verursachte eine 21-Jährige am Freitag einen Verkehrsunfall in Öhringen. Die junge Frau war mit ihrem VW auf der Schillerstraße unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Kottmannstraße vermutlich die auf rot geschaltete Ampel übersah und auf die Kreuzung fuhr. Dort prallte ihr VW gegen einen von links heranfahrenden Mercedes eines 67-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Mercedes leicht verletzt. Der Sachschaden, der bei dem Unfall entstand, wird auf zirka 6.000 Euro geschätzt.

Neuenstein: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Einbrecher machten sich zwischen Donnerstag, 11.30 Uhr, und Freitag, 13.20 Uhr, in einem Einfamilienhaus in der Neuensteiner Lindenstraße zu schaffen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Von dort entwendeten sie mehrere hochwertige Schmuckstücke und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

In Öhringen schlugen unbekannte Diebe an mehreren Orten zu. Vermutlich über den Keller gelangten die Täter am Freitag, zwischen 18.15 Uhr und 20.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Hauffstraße und stahlen mehrere Elektrogeräte und Sammlergegenstände. In ein Haus in der Gustav-Schwab-Straße brachen Langfinger am Freitag, zwischen 12 Uhr und 21 Uhr, über eine Terrassentür ein und entwendeten auch in diesem Fall Elektrogeräte. Vermutlich mindestens zwei Einbrecher machten sich außerdem am Freitag, zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr, in der Straße "Im Möhringer Feld" ans Werk. Sie hebelten eine Balkontür auf und konnten so ins Gebäude gelangen. Die Täter durchstöberten mehrere Räume und nahmen Bargeld und Schmuck an sich, um dann zu unerkannt flüchten. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld/Adolzfurt: Einbruch in Bäckereifiliale

In eine Bäckereifiliale im Gebäude eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Zollstock" in Adolzfurt brachen Unbekannte zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 6.20 Uhr, ein. Die Täter manipulierten das Schloss einer Tür und gelangten so ins Innere. Die Diebe flüchteten daraufhin jedoch nur mit einem kleinen Geldbetrag. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen in Verbindung zu setzen.

Pfedelbach: Zigarettenautomat aufgeflext

Auf Zigaretten hatten es offenbar Unbekannte am frühen Samstagmorgen, gegen 4.15 Uhr, abgesehen. Die Täter flexten einen Automaten in der Pfedelbacher Allmendstraße auf und entwendeten sämtliche Zigaretten und das komplette Bargeld. Unerkannt konnten die Langfinger daraufhin mit ihrem Diebesgut flüchten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen in Verbindung zu setzen.

Kupferzell: Einbruch in Einfamilienhaus

Diebe machten sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, in der Kupferzeller Emil-Kurtz-Straße an die "Arbeit". Die Täter gelangten in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses indem sie eine Balkontür aufhebelten. Im Gebäude durchwühlten sie mehrere Kommoden und Schränke. Ob sie etwas mitgehen ließen ist derzeit jedoch noch nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

