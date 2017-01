POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 02.01.2017 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Mehrere Brände an Silvester und Neujahr

Zu mehreren kleinen Bränden und Sachbeschädigungen rückten Polizei und Feuerwehren an Silvester und Neujahr aus. In Kirchardt brannte ein Carport, in Ittlingen eine Hecke. Wie in diesen Fällen war wohl auch in Neckargartach ein Böller die Ursache eines Brandes auf einem Balkon. Ein Nachbar bemerkte die Flammen und löschte diese, bevor sie weiter übergreifen konnten. In Horkheim begannen entsorgte Reste von Feuerwerkskörpern im Keller zu brennen, konnten aber rasch gelöscht werden. In Siglingen kam es durch eine Rakete im Keller eines Wohnhauses zu einem kleinen Brand. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. In Biberach wurden Feuerwerkskörper in einer Mülltonne entsorgt. Durch die kurz darauf brennende Mülltonne wurde auch die Garage beschädigt. Auch in Bad Rappenau stand eine Mülltonne in Flammen, nachdem vermutlich ein Silvesterknaller hinein geworfen wurde. In der Heilbronner Lammgasse warfen drei unbekannte Jugendliche Böller in eine Altpapiertonne, die daraufhin ausbrannte. In Cleebronn warfen an Silvester, gegen 17.45 Uhr, fünf Jugendliche in der Hindenburgstraße mehrere Böller auf das Gelände einer Tankstelle und anschließend in einen Altkleidercontainer. Dieser brannte vollständig aus, die Jugendlichen fllüchteten. Der Werfer der Böller ist etwa 15 bis 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat kurze, dunkelblonde Haare. Sein blauer Pullover hat eine weiße Aufschrift. In Eppingen erlitt eine 29-Jährige leichte Verletzungen am Fuß durch einen Böller. Die Frau musste ihre Wunden im Krankenhaus versorgen lassen und zeigte den Werfer des Krachers wegen Körperverletzung an. Ein Zigarettenautomat wurde in Ilsfeld durch Böller beschädigt, in Bad Rappenau der Briefkasten des Polizeipostens. In Böckingen entstand durch Knaller an einem Fenster Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Gegen herunter gelassenen Rollladen an einem Gebäude in Untereisesheim flog eine Rakete und beschädigte diesen und das Fenster.

Bad Wimpfen: Polizisten geschlagen

Weil ein 36-Jähriger in der Wohnung eines Bekannten randalierte, wurde die Polizei in der Silvesternacht nach Bad Wimpfen gerufen. Da er nicht mit einem Taxi nach Hause fahren wollte und die Beamten übel beleidigte, nahmen diese ihn in Gewahrsam. Auch das behagte ihm nicht. Er holte kurzerhand aus und schlug einem Polizisten kräftig mit der Faust gegen den Kopf. Nun muss er nicht nur die Gewahrsamsgebühren bezahlen, sondern er wird auch wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstandes angezeigt. Als er am Nachmittag seinen Rausch ausgeschlafen hatte, durfte er die Zelle wieder verlassen. Kurz vor 19.30 Uhr wurde dem Polizeirevier Heilbronn am Bahnhof eine betrunkene Person gemeldet. Obwohl der Mann eine größere Verletzung an der Hand hatte, ließ er sich nicht von einem Rettungsassistenten helfen. Nach einem Polizeibeamten schlug er. Dieser konnte allerdings noch rechtzeitig ausweichen. Es stellte sich rasch heraus, dass es sich wieder um den 36 Jahre alten Ukrainer handelte. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste er erneut in eine Ausnüchterungszelle. Dabei versuchte er, einen Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzen, was aufgrund dessen schneller Reaktion wieder nicht gelang. Auch ein Fußtritt in Richtung einer Polizistin ging daneben.

Ilsfeld: Beute: 2 Kilo Bauernsalat

Mit zwei Kilogramm Bauernsalat im Becher flüchteten zwei Unbekannte in der Nacht zum Montag aus einem Imbisswagen in der Ilsfelder Robert-Mayer-Straße. Die beiden Männer brachen gegen Mitternacht in die Bude ein und wurden dabei von zwei Security-Mitarbeitern einer nahen Baustelle beobachtet. Auf der Flucht in Richtung Steinbeisstraße und Tennisheim ließen sie ihre Beute fallen. Beschrieben werden konnten die Einbrecher nicht. Einer der beiden trug auffallende neonorangene Nike-Turnschuhe.

Möckmühl-Züttlingen: Zwei Verletzte bei Unfall

Mit zum Glück nur leichten Verletzungen mussten am Montagmorgen nach einem Unfall in Züttlingen zwei Autofahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden. Ein Mann fuhr mit seinem PKW von Neudenau nach Züttlingen und bog dort nach links auf die Mergentheimer Straße ein. Dabei übersah er ein von links, aus Richtung Möckmühl heranfahrendes Auto. Es kam zu einem so heftigen Zusammenstoß, dass an beiden PKW wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Da zunächst gemeldet wurde, einer der Fahrer sei eingeklemmt, rückte auch die Feuerwehr Möckmühl an.

