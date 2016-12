POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 30.12.2016 / Neckar-Odenwald-Kreis / Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Gebäude besprüht

Auf ein Gebäude am Verkehrsübungsplatz hatte es ein Unbekannter am Donnerstag in Buchen abgesehen. In den Farben gelb und grün sprühte der Unbekannte verschiedene sogenannte TAGS an die Wände des Hauses und richtete dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Personen, die Hinweise auf den Schmierfinken geben können werden gebeten, sich unter Telefon 06281 904-0 bei der Polizei Buchen zu melden.

Haßmersheim: Kaminbrand löste Feuerwehreinsatz aus

Mit 34 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr aus, nachdem am Donnerstagabend ein Brand in der Haßmersheimer Theodor-Heuss-Straße gemeldet worden war. Kurz vor 20 Uhr alarmierte ein Anwohner Feuerwehr und Polizei, da es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Kaminbrand gekommen war. Beim Eintreffen einer Streife des Polizeireviers Mosbach hatten sich die Bewohner bereits in Sicherheit gebracht. Auch der Brand war zwischenzeitlich bereits von den Einsatzkräften der Feuerwehren Haßmersheim und Neckarelz gelöscht worden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht.

Obrigheim: Betrunken und ohne Führerschein hinterm Lenkrad

Deutlich zu viel Promille zeigte das Alkoholmessgerät bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag in Obrigheim an, nachdem ein Autofahrer hineingepustet hatte. Eine Streife des Mosbacher Polizeireviers befand sich gegen 19 Uhr in Asbach und kontrollierte gerade einen Rollerfahrer, als ein 50-Jähriger mit seinem Audi an ihnen vorbeifuhr. Da der Fahrer, ebenso wie die Tatsache, dass dieser keine Fahrerlaubnis besitzt, den Beamten kein Unbekannter war, wurde er kurz darauf gestoppt und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der 50-Jährige nicht nur keine Fahrerlaubnis besitzt sondern auch noch deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, bevor er sich ans Steuer seines PKWs gesetzt hatte, er musste die Beamten begleiten und eine Blutprobe abgeben. Eine Anzeige folgt.

Mosbach: Mit silberner Farbe besprüht

Sachschaden in noch unbekannter Höhe richteten Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in Mosbach an. Mit silberner Farbe besprühten sie zwei im Bereich Im Elzgrund sowie in der Straße Am Heschelberg geparkte Autos. Weiterhin wurden mindestens noch die Gartentüren zweier Häuser, die Namensschilder einer Haussprechanlage, eine Gebäudewand sowie ein Verkehrszeichen besprüht. Ferner beschädigten vermutlich dieselben Straftäter noch ein Geländer an der Elz. Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, sollten sich bei der Polizei Mosbach, Telefon 06261 809-0, melden.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Mit Promille auf Fahrrad

Weil er mit seinem Rad auffallend in Schlangenlinien fuhr, wurde ein Radfahrer am frühen Freitag in Bad Mergentheim angehalten und konrolliert. Eine Streife des Polizeireviers befand sich kurz nach 0.30 Uhr auf der Neuen Lindenstraße in Edelfingen, als der 54-Jährige auf seinem Rad vorbeifuhr und in die Straße Am Gottesacker einbog. Da die Fahrweise des Radlers ziemlich unsicher war und auch das Rücklicht des Rads nicht funktionierte, hielten die Ordnungshüter den Mann an. Da dieser offensichtlich Gleichgewichtsprobleme hatte und auch nach Alkohol roch, musste er ins Alkoholmessgerät pusten. Da der Wert auch für einen Radler deutlich zu hoch war, musste er die Polizisten begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ob der Mann um seinen Autoführerschein bangen muss, wird das Ergebnis der Untersuchung des Blutalkoholwerts zeigen.

Bad Mergentheim: Doppelte Unfallflucht?

Auf etwa 2.500 Euro wird der Schaden beziffert, den Unbekannte an einem PKW in Bad Mergentheim hinterlassen haben. Wie bei der Polizei jetzt angezeigt wurde, hatte ein 75-Jähriger seinen grauen Renault Megane am 23. Dezember, zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr, auf dem Parkplatz des Aldi-Supermarkts in der Johann-Hammer-Straße abgestellt. Offenbar streiften in dieser Zeit zwei Unbekannte mit ihren Fahrzeugen den Renault und fuhren weg, anstatt den Unfall bei der Polizei zu melden. Zum einen wurde eine Beschädigung an der Beifahrertür sowie grüne Lackantragungen festgestellt. Zum anderen sicherten die Beamten roten Lack an der Stoßstange des Renaults. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, sollten sich bei der Polizei Bad Mergentheim, Telefon 07931 5499-0, in Verbindung setzen.

Külsheim: Unfall auf glatter Straße

Auf glatter Fahrbahn verlor ein Autofahrer am Donnerstagabend die Kontrolle über seinen PKW und schlitterte gegen die Leitplanken. Gegen 21.20 Uhr war der 18-Jährige mit seinem BMW auf der Landesstraße 504 zwischen Külsheim und Tauberbischofsheim unterwegs. Kurz vor dem "Madenbuckel" kam sein Auto auf glatter Straße ins Rutschen und prallte gegen die Schutzplanken. Der junge Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Streufahrzeug der Straßenmeisterei streute die Strecke wenig später ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell