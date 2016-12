POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 30.12.2016 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Leingarten: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte und ein Totalschaden waren die Folgen eines Unfalls am Donnerstagabend bei Leingarten. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Audi am Ortsrand auf einem Feldweg oberhalb der Benzstraße. Der Wagen kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem zwei Meter tiefer liegenden Hinterhof einer Sanitär-Firma. Der 19-Jährige und seine 16 Jahre alte Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen.

Heilbronn: Beinahe ins Auto gelaufen

Zwei Fußgänger alberten nach den Angaben eines Taxi-Fahrers in der Nacht zum Freitag auf dem Gehweg der Heilbronner Gottlieb-Daimler-Straße umher. Als das Taxi fast in Höhe der beiden Personen war, liefen diese auf die Fahrbahn, so dass der 52-jährige Fahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit den Fußgängern zu verhindern. Durch die Ausweichbewegung kam sein VW Touran zu weit nach rechts und stieß dort gegen einen geparkten BMW. Die beiden Personen flüchteten, an den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Hinweise auf die Fußgänger gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Heilbronn: Welche Ampel stand auf Grün?

Zu einem Unfall zwischen zwei PKW kam es am Donnerstagmorgen in Heilbronn. Gegen 9.15 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der Wilhelmstraße und passierte die Kreuzung mit der Innsbrucker Straße bei einer laut seiner Aussage auf Grün geschalteten Ampel. Gleichzeitig fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Audi von der Innsbrucker Straße aus auf die Kreuzung ein, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Auch die Frau sagte aus, das ihre Ampel auf Grün geschaltet war. Die 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf fast 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500, in Verbindung zu setzen.

Nordheim: Alkohol und Schutzengel

Alkohol und nicht angepasste Geschwindigkeit waren wahrscheinlich die Ursachen eines Unfalls am Donnerstagabend bei Nordheim. Ein 58-Jähriger fuhr mit seinem Audi von Dürrenzimmern in Richtung Nordhausen, als der PKW auf den rechten Grünstreifen geriet. Der Fahrer übersteuerte den Wagen daraufhin, dieser schleuderte über die Gegenfahrbahn und gegen eine Leitplanke. Von dort wurde er abgewiesen und schleuderte wieder nach rechts und dann von der Straße ab gegen einen Baum. Der Fahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt. Da er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren wurde, konnte die Polizei dort gleich eine Blutentnahme veranlassen, denn ein Atemalkoholtest erbrachte ausreichende Promillewerte. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Bad Friedrichshall: Nach Schanzensprung geflüchtet

Über den inneren Teil des Kreisels in Bad Friedrichshall-Plattenwald schanzte ein zunächst Unbekannter mit seinem PKW am Donnerstagabend, kurz vor 21 Uhr. Der graue Ford Escort wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Ein Zeuge beobachtete, wie drei Männer ausstiegen und in Richtung Wohngebiet Plattenwald davonrannten. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die am PKW angebrachten Kennzeichen vor einer Woche unweit der Unfallstelle von einem Opel abmontiert und gestohlen wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Neckarsulm: Unfallflucht dank Zeuge geklärt

Einen Unfall beobachtete ein Zeuge am Donnerstagmorgen in Neckarsulm. Er sah, wie eine zunächst Unbekannte mit ihrem Mercedes die Steinachstraße entlang fuhr und mit ihrem Wagen einen geparkten Ford streifte. Die Fahrerin hielt an, stieg aus, schaute sich den Schaden an, stieg wieder ein und fuhr weg. Da der Zeuge das Kennzeichen notierte, konnte die alarmierte Polizei den Ford schon kurze Zeit später unweit der Unfallstelle auffinden und die Fahrerin ermitteln. Warum die 24-Jährige einfach weiter fuhr, ist bislang unklar.

Neckarsulm:Autos beschädigt

Drei geparkte PKW beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag im Neckarsulmer Stadtteil Amorbach. Die Autos standen in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 10 Uhr im Schwabenweg, Ecke Waldweg. Der Täter trat oder schlug gegen die Beifahreraußenspiegel, so dass diese erheblich beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf über 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter gehen an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710.

