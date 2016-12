POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Künzelsau: Rempler beim Ausparken - Zeugen gesucht!

Eine junge Autofahrerin hatte am Donnerstagnachmittag in der Künzelsauer Hauptstraße offenbar beim Ausparken nicht gut aufgepasst. Sie war gegen 14.35 Uhr aus einer Parklücke herausgefahren und hatte dabei mit ihrem blauen Opel einen abgestellten Mazda gestreift. Obwohl Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden war, fuhr die Verursacherin davon. In ihrem Fahrzeug mit dem abgelesenen Teilkennzeichen KÜN-AA ?? sollen sich außer ihr noch drei bis vier junge Frauen befunden haben. Zeugen zu der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400, bei der Polizei in Künzelsau zu melden.

Pfedelbach-Windischenbach: Unfall unter Alkoholeinfluss - Wer war die Fahrerin?

Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend in Pfedelbach-Windischenbach blieb die Hauptfrage offen: Wer war die Fahrerin? Gegen 23 Uhr hatte diese die Kontrolle über ihren Ford Fiesta verloren, als sie auf der Pfedelbacher Straße unterwegs war. Ihr Fahrzeug geriet in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Gartenzaun und prallte gegen einen Baum. Danach verließ die Verursacherin unerlaubterweise die Unfallstelle. Ein Verkehrsteilnehmer entdeckte ihren demolierten Kleinwagen und verständigte die Polizei. Kurz nach dem Eintreffen der Beamten kamen zwei 53 und 49 Jahre alte Frauen an den Unfallort. Die 49-Jährige gab zunächst an, das Auto gefahren zu haben. Allerdings wurde dies wenig später von ihrer Bekannten widerlegt, die ihrerseits behauptete, selbst gefahren zu sein. Eines war den Polizeibeamten allerdings schnell klar: Die beiden Frauen waren alkoholisiert, was in jedem Fall zumindest Rückschlüsse auf die Unfallursache zuließ. Nach einem bei den zwei Freundinnen durchgeführten positiven Alcotest wurden sie zur Blutprobe gebeten. Bis zur endgültigen Klärung der Fahreigenschaft wurden bei beiden die Führerscheine vorerst sichergestellt. Die Frauen erwarten außerdem Anzeigen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Strafvereitelung.

Bretzfeld-Rappach: Erneut Einbrecher aktiv

Wie bereits am Mittwoch hatten Einbrecher offenbar auch am Donnerstag ein für sie lohnenswertes Objekt in Bretzfeld-Rappach ausersehen. In der Zeit zwischen 9 und 21 Uhr gelangten sie über das rückseitige Grundstück eines Einfamilienhauses in der Martin-Luther-Straße auf die Terrasse. Nachdem die Täter zwei Türen gewaltsam geöffnet hatten, drangen sie in die Wohnräume ein und durchsuchten überall zahlreiche Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel ihre Ausbeute allerdings mager aus und beschränkte sich auf Schmuckstücke von geringem Wert. Der von ihnen angerichtete Sachschaden wird allerdings auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 zu melden.

Pfedelbach: VW brannte

Am Donnerstagabend hatte ein Fahrzeugbesitzer seinen frisch gewaschenen Wagen in der Pfedelbacher Lohklingenstraße vor einem Wohnhaus abgestellt. Kurz danach begann es plötzlich aus dem Motorraum des Fahrzeugs zu qualmen. Schnell entwickelten sich Flammen, weshalb der VW-Besitzer die Feuerwehr alarmierte. Mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften rückten die Floriansjünger an und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer. Der dabei entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Öhringen: Dem Dieb "Appetit" gemacht

Ein Konditorei-Café am Öhringer Marktplatz warb in den vergangenen Wochen mit sehr "geschmackvollen" Transparenten für seine Produktpalette. Vor dem Gebäude hatte der Besitzer Fahnen mit der Aufschrift "Praline", "Lebkuchen" und "Stollen" sowie entsprechender Bebilderung aufgestellt. Die etwa 40 x 40 cm großen Werbefahnen bestehen aus dicker Lkw-Plane. Offenbar hatte ein Dieb an der Reklame Gefallen gefunden und die Fahnen in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, einfach abgeschnitten und mitgenommen. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 120 Euro. Hinweise auf die Tat oder den Verbleib der Werbefahnen nimmt die Polizei in Öhringen unter Telefon 07941 9300 entgegen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 07131 104-1010 gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell