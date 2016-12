POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 29.12.2016 Nachtrag zur PM Wohnhausbrand in HN-Böckingen

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Böckingen: Wohnhausbrand - drei Verletzte Die drei Verletzten wurden von der Heilbronner Feuer wehr mit so genannten Brandfluchthauben aus dem verrauchten Treppenhaus gerettet. In der Wohnung, in der das Feuer mutmaßlich ausbrach, befand sich offenichtlich niemand. Im Einsatz waren 10 Streifenwagen der Polizei, 14 Fahrzeuge der Heilbronner Feuerwehr mit 68 Einsatzkräften und 14 Fahrzeuge der Rettungsdienste mit 31 Einsatzkräften. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Derzeit untersuchen Ermittler des Polizeipräsidiums die Brandstelle. Um 10.45 Uhr konnte die Vollsperrung der B 293 aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell