POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Leingarten: Autofahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Mittwochmorgen ein Autofahrer vom Rettungsdienst nach einem Unfall bei Leingarten ins Krankenhaus gefahren werden. Der 51-Jährige fuhr kurz nach 7.30 Uhr mit seinem Toyota auf der B 293 von Heilbronn in Richtung Eppingen. In Höhe von Leingarten kam sein Wagen zunächst auf die linke Fahrbahnseite, wo er zwei entgegen kommende Autos streifte und anschließend nach rechts von der Straße in eine Wiese driftete. Dort schanzte der Toyota nach etwa 150 Metern über das Bachbett des Leinbachs hinweg und prallte frontal in die Böschung. Der Fahrer mussten von den alarmierten Feuerwehren aus dem Wrack seines Wagens befreit werden. Warum der Pkw nach links kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die B 293 wurde zur Unfallaufnahme und zur Bergung einige Zeit voll und anschließend noch einseitig gesperrt. Die Fahrer der anderen beteiligten Autos blieben unverletzt. Im Einsatz waren außer Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auch Rettungskräfte der DLRG.

