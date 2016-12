POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis und dem Hohenlohekreis Neckar-Odenwald-Kreis - Fehlanzeige

Heilbronn (ots) - Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Beschädigter blauer PKW gesucht Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein PKW-Fahrer bei einem Unfall in Bad Mergentheim und flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Unbekannte bog in der Zeit zwischen Montagabend, 18.30 und Dienstagnachmittag, 14 Uhr, vom Eisenbergweg in die Agnes-Schreiber-Straße ein, als sein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und gegen den auf einem Abstellplatz geparkten Audi eines 34-Jährigen prallte. Am Audi fand die alarmierte Polizei blaue Lackantragungen und sucht nun nach einem blauen PKW mit Beschädigungen an der Front, wahrscheinlich an der rechten Ecke. Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990.

Hohenlohekreis

Künzelsau: Zeugen klären Unfallflucht Zeugen hat es ein 24-Jähriger zu verdanken, dass eine Unfallflucht am Dienstag, 27. November in Künzelsau aufgeklärt werden konnte. Diese Zeugen hatten beobachtet, wie gegen 20.40 Uhr eine Frau mit ihrem Auto in der Hauptstraße ausparkte und mit ihrem Wagen gegen den VW Golf des jungen Mannes stieß. Anschließend fuhr sie einfach weg. Der Golf-Fahrer rief allerdings zunächst nicht die Polizei, sondern versuchte über den Zentralruf der Autoversicherer an die Unfallverursacherin zu kommen. Dies misslang. Die Polizei bittet die Zeugen, sich beim Revier in Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Schöntal-Marlach: Münzeinwurfschacht aufgebrochen Die Münzeinwurfschächte zweier Selbstbedienungswaschanlagen in der Gommersdorfer Straße in Marlach brachen Unbekannte in der Zeit zwischen Heiligabend und dem 2. Weihnachtsfeiertag auf. Vermutlich erbeutete der Dieb nur eine kleine Summe Bargeld. Die Kosten für die Reparatur des angerichteten Schadens liegt wohl deutlich höher. Verdächtige Beobachtungen im tatrelevanten Zeitraum im Bereich des Raiffeisengebäudes sollten dem Polizeiposten Krautheim, Telefon 06294 234, mitgeteilt werden.

Neuenstein: Eingeklemmt und schwer verletzt Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am 1. Weihnachtsfeiertag eine Autofahrerin nach einem Unfall bei Neuenstein ins Krankenhaus fahren. Die 24-Jährige war gegen 19 Uhr mit ihrem Seat Ibiza von Neureut in Richtung Wohlmuthausen unterwegs, als ihr in einer Linkskurve ein Unbekannter entgegen kam, dessen Fahrzeug über die Straßenmitte auf ihre Seite geriet. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden wich sie mit ihrem Wagen nach rechts aus. Der Seat fuhr über den Grünstreifen und prallte gegen einen Telefonleitungsmasten sowie einen Baum. Die alarmierten Feuerwehren aus Neuenstein und Öhringen mussten sie aus dem Wrack ihres Autos befreien. Der Fahrer des entgegen kommenden PKW gab Gas und verschwand. Hinweise auf ihn gehen an die Verkehrspolizei in Weinsberg, Telefon 07134 5130.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell