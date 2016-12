POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2016

Heilbronn (ots) - Öhringen: Gambische Asylbewerber nach Rauschgifthandel in Untersuchungshaft

Drei 20-, 21- und 22-jährige gambische Asylbewerber wurden kurz vor Weihnachten von Beamten des Kriminalkommissariats Künzelsau in Öhringen festgenommen. Dem Trio, das die Ermittler schon längere Zeit im Visier hatten, wird gewerbsmäßiger Handel mit Marihuana vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden die drei Tatverdächtigen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Er erließ die beantragten Haftbefehle und wies die drei Männer in getrennte Justizvollzugsanstalten ein. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell