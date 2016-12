POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis vom 27.12.2016

Heilbronn (ots) - Künzelsau: Nicht angepasste Geschwindigkeit auf neuer Asphaltdecke

Am Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Polo die B19 von Stachenhausen in Richtung Künzelsau. Aufgrund einer neu aufgebrachten Fahrbahndecke ist die Geschwindigkeit in diesem Bereich auf 70 Km/h begrenzt. Mehrfache Warnschilder weisen darauf hin. Ausgangs einer Rechtskurve im Bereich der Einmündung zur L1045 geriet sein Pkw vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf regennasser, neuer Asphaltdecke ins Schleudern und prallte gegen eine sich dort befindliche Bushaltestelle. Von dort wurde das Fahrzeug wieder zurück auf die Straße abgewiesen und kam in Fahrbahnmitte zum Stehen. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zwei Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Drei Rettungsfahrzeuge waren vorsorglich an der Unfallstelle eingesetzt.

Öhringen: Spektakulärer Verkehrsunfall

Auf der Stettiner Straße in Öhringen kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall infolge dessen zwei Personen mit Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Der Fahrer eines Ford Fiesta fuhr auf der Stettiner Straße und wollte die Kreuzung im Bereich Verrenberger Weg geradeaus überqueren. Gleichzeitig fuhr dort ein Mann, ebenfalls mit einem Ford-Fiesta, in Richtung Stadtmitte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge nach links auf das Gelände einer Firma abgewiesen und drückte hierbei infolge der PKW-Rotation noch einen Fahnenmast um. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

