POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 27.12.2016 Main-Tauber-Kreis Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Unfallverursacher gesucht

Über 3.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall in der Nacht zum Mittwoch in Bad Mergentheim, nach dem der Verursacher flüchtete. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 2.45 Uhr auf der Max-Eyth-Straße als ihm der PKW eines Unbekannten auf seiner Fahrbahnseite entgegen kam. Beim Ausweichen geriet sein BMW gegen den rechten Bordstein und schleuderte danach quer über die Fahrbahn gegen den linken Randstein. Dadurch wurden die Achse und die Felgen stark in Mitleidenschaft gezogen. Der andere Fahrer gab Gas und flüchtete in Richtung Kreisel bei der B 290. Bei dessen Fahrzeug könnte es sich eventuell um einen dunklen Audi gehandelt haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 5400-0.

Bad Mergentheim: Zwei Verletzte bei Unfall

Zur ambulanten Behandlung wurden am Montagabend zwei Fahrzeuginsassen nach einem Unfall bei Bad Mergentheim-Dainbach vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Ein 63-Jähriger fuhr mit seinem Ford von Dainbach in Richtung Bad Mergentheim, als ein 28-Jähriger mit seinem Opel auf die Straße einbog, ohne offensichtlich auf den anderen PKW zu achten. Durch die Wucht des Unfalls erlitten beide Insassen des Fords leichte Verletzungen. Die L 2248 musste für eine knappe halbe Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.

Wertheim: Einbrecher allein im Haus der Begegnung

Dass Unbekannte, die in der Zeit zwischen Donnerstag, 22. und Montag, 26. Dezember in das Wertheimer Haus der Begegnung im Halbrunnenweg einbrachen, tatsächlich jemandem begegnen wollten, ist eher unwahrscheinlich. Die offensichtlich recht ungeschickten Täter versuchten drei Fenster aufzubrechen. Nachdem keiner der Versuche erfolgreich war, schlugen sie eine Scheibe ein. Im Innern des Gebäudes bogen sie die Tür eines Stahlschranks auf. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Wer in der tatrelevanten Zeit im Bereich des Halbrunnenwegs, der Neuen Vockenroter Steige oder sonst im Bereich Wertheim-Wartberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, sollte dies dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, melden.

Mosbach: Sehr schlechter Scherz

Einen sehr schlechten Scherz erlaubten sich Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Mosbach. Die Täter zündeten im Briefkasten eines Wohnhauses in der Straße Neue Gärten einen Feuerwerkskörper. Der Kasten wurde durch die Wucht stark beschädigt. Neben dem Briefkasten lag ein Etikett eines "Dum Bum Single Shot" einer tschechischen Firma. Da die Polizei keine Hinweise auf die Täter hat, werden Zeugen gesucht. Hinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090.

Mosbach: Motorrad umgestoßen und beschädigt

Umgestoßen und beschädigt wurde die Honda eines 19-Jährigen während der Weihnachtstage in Mosbach. Der junge Mann stellte das Motorrad am Freitag gegenüber dem Gebäude Steige 44 auf einem privaten, aber öffentlich zugänglichen Parkplatz ab. Als er am Montagabend zurückkam, lag die Honda auf dem Boden. Verdächtige Beobachtungen sollten dem Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, mitgeteilt werden.

Obrigheim: Unfallursache Alkohol?

Ausgerechnet gegen einen Streifenwagen prallte der Audi eines 25-Jährigen bei einem Unfall am 2. Weihnachtsfeiertag. Der junge Mann fuhr von Haßmersheim kommend in Richtung Obrigheim und wollte auf die B 292 einbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den heranfahrenden Dienst-Mercedes. Durch die Wucht des Zusammenstoßes entstand am Audi Totalschaden, der Sachschaden am Streifenwagen wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand. Nach einem Atemalkoholtest musste der Audi-Fahrer mit zu einer Blutentnahme. Sein Führerschein wurde einbehalten.

