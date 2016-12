POL-HN: Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn vom 27.12.2016, mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Ohne Führerschein dafür unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montagnachmittag befuhr ein 21-Jähriger die Ludwigsburger Straße in Heilbronn-Böckingen. Nichts ungewöhnliches im Normalfall, der junge Fahrer bog mit seinem Opel allerdings, nachdem er aus Richtung der Großgartacher Straße kam, in die falsche Fahrspur ab. Er bemerkte seinen Fehler aufgrund der entgegenkommenden Fahrzeuge recht schnell und korrigierte sein Fehlverhalten. Eine Streife des Polizeireviers Böckingen konnte dies beobachten und entschloss sich zu einer Kontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Füherschein gefahren ist. Außerdem benutzte er den Wagen unberechtigt. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Eppingen: Schmorbrand im Peugeot Am Montagmittag konnte ein 81-jähriger Verkehrsteilnehmer im Bereich der Brettener Straße in Eppingen Brandgeruch in seinem Fahrzeug feststellen. Er hielt sofort an und verließ seinen Wagen. Durch einen Schmorbrand wurde der Innenraum in der Folge stark beschädigt. Die Feuerwehr Eppingen war mit 20 Mann und drei Fahrzeugen vor Ort und bekam den Brand schnell unter Kontrolle.

Heilbronn: Einbruchsversuche scheiterten

Der Alarm einer Gaststätte in der Heilbronner Bergstraße hielt unbekannte Täter in der Nacht zum Montag davon ab, in die Kneipe einzubrechen. Der oder die Täter versuchten vorher die Eingangstüre aufzuhebeln. In der Hohenloher Straße in Horkheim wurde ein elektrisches Garagentor gewaltsam aufgedrückt. Aus der Garage selbst wurde aber nichts entwendet.

Neckarsulm: Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Donnerstag, 22. Dezember, bis zum Montag, 26. Dezember, wurde in ein Zweifamilienhaus in der Neckarsulmer Paulinenstraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten über einen Wintergarten an der Gebäuderückseite ins Innere. Entwendet wurde Bargeld wobei der Schaden an den Türen des Hauses weitaus höher liegt. Wer im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter 07132 93710 in Verbindung setzen.

Beilstein: Loch in Gargentor geschnitten

Ein etwa faustgroßes Loch schnitten Unbekannte in der Zeit von Freitag, 23. Dezember bis Montag, 26. Dezember in ein Garagentor in der Beilsteiner Königsberger Straße. Durch dieses Loch hindurch konnte das Tor geöffnet werden. Im Anschluss wurden verschiedene Abstellplätze durchsucht, insbesondere wurden Abdeckplanen von Reifenstapeln gezogen. Entwendet wurde nach bisherigem Stand nichts.

Heilbronn: Radfahrerin leicht verletzt

Im Bereich der Hohenloher Straße / Heilbronner Weg, am dortigen Kreisverkehr in Heilbronn, übersah am frühen Dienstagmorgen ein 21-jähriger Audi Fahrer eine bevorrechtigte Radfahrerin. Der Pkw kam aus dem Heilbronner Weg und wollte in die Hohenloher Straße einfahren, die Radfahrerin war auf dieser bereits unterwegs. Es kam zur Kollision wobei die Bikerin stürtzte und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog.

