POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 23.12.2016 Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Mosbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines silbernen/grauen Mercedes CLK, möglicherweise Baujahr 1997, der in der Zeit zwischen dem 14. und dem 16. Dezember auf der B27 einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte ist mit seinem Auto am Mosbacher Kreuz in Richtung Neckarzimmern gefahren, als der Wagen in einer langezogenen Kurve von der Fahrbahn abgekommen ist. Hierbei beschädigte er eine Leitplanke. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, sondern fuhr weiter. Sein Fahrzeug hat höchstwahrscheinlich einen Schaden vorne links. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den möglichen Täter kennen, werden angehalten sich beim Polizeirevier Mosbach (06261 8090) zu melden.

Buchen-Bofsheim: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Auf Grund einer Gefährdung des Straßenverkehrs am Freitagmittag, zwischen 11:40 und 11:45 Uhr, werden mögliche Zeugen gesucht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Buchen und Bofsheim. Hier soll ein schwarzer Golf GTI zwei Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs überholt haben. Ohne das Abbremsen eines der überholten Fahrzeuge wäre ein Unfall unvermeidbar gewesen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen (06281 9040) zu melden. Insbesondere die Fahrer eines silbernen Volvo Kombi mit Mosbacher Kennzeichen und eines roten Kombi, welche nach aktuellem Kenntnisstand ebenfalls gefährdet wurden oder zumindest in der Nähe waren, möchten sich mit der Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell