POL-HN: Pressemeldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2016, mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn/Leingarten: Drei Fahrzeugbrände in kurzer Folge

Gleich zweimal musste die Heilbronner Feuerwehr am Donnerstag brennende Fahrzeuge löschen. Gegen 06.32 Uhr brannte der Motorraum eines Renaults in der Bruchsaler Straße. Um 08:20 Uhr der Motorraum einer Daimler Chrysler B-Klasse in der Mannheimer Straße. Am frühen Freitagmorgen brannte in Leingarten der Motorraum eins Audi A3 in der Schwaigerner Straße. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Als Ursache wird jeweils ein technischer Defekt vermutet.

Heilbronn: Einbruch in Garage

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Garagentor in der Sontheimer Straße in Heilbronn. Aus der Garage wurden neuwertige Sommerreifen der Marke Hankook auf VW Alufelgen, ein Wagenheber und ein Kanister Motoröl entwendet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird darum gebeten sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter 07131 1042500 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Abgestellte S-Bahn aufgebrochen

Eine abgestellte S-Bahn am Heilbronner Hauptbahnhof war das Ziel von bislang unbekannten Dieben in der Nacht zum Freitag. Sie schlugen zunächst die Scheibe einer Türe ein und brachen dann den Fahrkartenautomaten auf. Aus dem Automaten wurde schließlich die Geldkassette entwendet. Über die Höhe des Diebesguts ist bislang nichts bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter 07131 104 2500 entgegen.

Bad Rappenau: Unfall mit Regionalbus

Am Donnerstagmorgen gegen 08:25 Uhr, kam es in der Vulpiusstraße/Einmündung Raubachstraße in Bad Rappenau zu einem Unfall unter Beteiligung eines Regionalbusses. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bog der Bus von der Vulpiusstraße nach links in die Raubachstraße ab. Hierbei kam der Fahrer vermutlich zu weit auf die Gegenspur und kollidierte mit einem dort verkehrsbedingt haltenden Audi. Die Insassen des Busses blieben nach Auskunft des Busfahrers unverletzt, sie stiegen nach dem Unfall aus und gingen zu Fuß in Richtung Bahnhof. Die Polizei Eppingen bittet daher die Insassen des Busses, sich unter 07262 60950 zu melden.

BAB 81: Unfall durch nicht gesicherte Leiter

Auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Neuenstadt und Möckmühl in Richtung Würzburg, kam es am Donnerstagmittag, gegen 12:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Fahrer eines LKWS hatte offenbar eine Leiter nicht richtig auf seinem Dachträger gesichert. Sie löste sich und fiel auf die Fahrbahn. Zwei nachfolgende Fahrzeuge fuhren unmittelbar darauf über die Leiter. Bei einem der Wägen wurde die Ölwanne aufgerissen, so dass die Feuerwehr Neuenstadt ausrücken musste um das Öl zu binden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1500 Euro.

BAB 6: Unfall mit sechs Fahrzeugen

Vier Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstag auf der Autobahn 6, zwischen den Anschlussstellen Heilbronn/Neckarsulm und Untereisesheim in Fahrtrichtung Mannheim. Zunächst musste ein Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen, der Nachfolgende merkte dies zu spät und fuhr hinten auf. Im weiteren Verlauf fuhren weitere PKW, teilweise ungebremst in die Unfallwägen. Glücklicherweise wurden die Insassen teilweise nur leichtverletzt. Für die Versorgung der Verletzten waren zwei Rettungswägen und ein Notarzt eingesetzt. Zwei Fahrspuren der Autobahn waren für die Dauer von 2,5 Stunden gesperrt.

Talheim: Lebensgefährlich verletzter Fußgänger nachträglich verstorben.

Der 75-jährige Fußgänger, der am 01. Dezember beim Überqueren der Fahrbahn in Talheim von einem PKW erfasst wurde (wir berichteten) und sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zuzog, verstarb am 23.Dezember an den Folgen des Verkehrsunfalles im Krankenhaus.

Schwaigern: LKW kommt auf Gegenspur

Auf der Straße zwischen Schwaigern und Stetten kam ein LKW am Donnerstagmorgen, gegen 06:05 Uhr in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden LKW. Der rechte Außenspiegel des Verursachers löste sich hierbei und flog auf einen PKW, welcher hinter dem Laster fuhr. Dadurch wurde dessen Fahrzeug im Frontbereich beschädigt. Es soll sich um einen weißen 7,5 Tonner gehandelt haben. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeireivier Lauffen unter 07133 209 0 in Verbindung zu setzen.

Weinsberg-Grantschen: Alkohol und nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache

Am Donnerstag, gegen 23.50 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW die Straße von Weinsberg nach Grantschen. Am Ende einer leichten Linkskurve, kurz nach dem Ortseingang Grantschen, verlor er vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte über die Gegenfahrspur nach links von der Fahrbahn. Neben der Fahrbahn wurde zunächst eine Verdolung eines dortigen Entwässerungsgrabens beschädigt, anschließend kollidierte der Wagen mit der rechten hinteren Fahrzeugseite mit einem Baum. Daraufhin fuhr der Pkw gegen einen Gartenzaun mit Granitstelen und kam zum Stehen. Beim Unfallgeschehen zog sich der Fahrer leichtere Verletzungen zu. Er musste vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte knapp über zwei Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Am Fahrzeug und an den beschädigten Gegenständen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.

