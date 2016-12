POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.12.2016

Heilbronn (ots) - Ellwangen/Bad Mergentheim: Schlag gegen Rauschgifthändler - Mutmaßliche Dealer festgenommen

Vier mutmaßliche Rauschgiftdealer konnten nach monatelangen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim festgenommen werden. Im Juli 2016 wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, nachdem die Sicherheitsbehörden Kenntnis erlangten, dass eine Gruppe syrischer Asylbewerber in Bad Mergentheim mit Rauschgift handeln sollen. Im Rahmen der akribischen und komplexen Ermittlungen, zu denen aus ermittlungstaktischen Gründen keine Einzelheiten mitgeteilt werden können, wurden 620 Gramm Haschisch, über 300 Ecstasy-Tabletten und eine kleinere Menge Kokain sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen beobachteten die Fahnder am Dienstagabend die Lieferung einer größeren Menge Haschisch nach Bad Mergentheim. Nach der Übergabe des Rauschgifts konnten sie einen 38- sowie einen 19-jährigen Mann festnehmen und weitere 400 Gramm Haschisch sicherstellen. Außerdem wurde eine Asylunterkunft durchsucht. Hierbei kam es zur Festnahme von zwei weiteren Männern im Alter von 37 und 18 Jahren. Die vier Beschuldigten wurden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen gegen die vier Beschuldigten jeweils einen Haftbefehl und ordnete bei jedem der mutmaßlichen Täter die Untersuchungshaft an. Alle Beschuldigten befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei dauern an.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter den Telefonnummern 07961/81-313 (Staatsanwaltschaft Ellwangen) und 07131/104-1010 (Pressestelle Polizeipräsidium) gerne zur Verfügung.

