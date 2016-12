POL-HN: TEXT FÜR HEADER / NEWS AKTUELL Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis. PRESSEMITTEILUNG vom 23.12.2016

Heilbronn (ots) - Kupferzell: Gegen Baum gefahren

Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstagvormittag im Gewerbegebiet Hohenlohe auf Gemarkung Kupferzell. Kurz nach 11 Uhr befuhr eine 24-Jährige den Kreisverkehr in der Max-Eyth-Straße. Vermutlich infolge eines Fahrfehlers kam ihr Fiat Panda nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die junge Frau zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu.

Niedernhall: Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag in Niedernhall. Gegen 15.30 Uhr wollte eine 40-jährige Opel-Fahrerin von der Salzstraße nach links auf die L 1045 abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den Pkw Porsche eines 48-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Künzelsau: Pkw übersehen

Beim Herausfahren aus einem Tankstellengelände in Künzelsau-Gaisbach übersah am Donnerstagnachmittag ein 57-jähriger Audi-Fahrer vermutlich einen auf der Robert-Bosch-Straße fahrenden VW Touran eines 32-Jährigen. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand Sachschaden von zirka 6.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Öhringen: Lkw zusammengestoßen

Glücklicherweise ohne Verletzte, jedoch mit rund 18.000 Euro Sachschaden endete ein Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Öhringen. Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Lkw die Straße "Im Sichert" und kam vermutlich infolge Unachtsamkeit auf die linke Fahrbahnseite. Hier stieß er mit dem entgegenkommenden Lkw eines 45-Jährigen zusammen.

Neuenstein: Entgegenkommenden Pkw gestreift

Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zwischen Kirchensall und Neufels. Gegen 17.20 Uhr kam ein 51-Jähriger mit seinem Pkw Citroen vermutlich infolge Unachtsamkeit im Bereich einer leichten Rechtskurve nach links. Der Citroen streifte dabei einen entgegenkommenden Pkw Opel einer 26-Jährigen.

Öhringen: Beim Überholen mit entgegenkommendem Pkw zusammengestoßen

Totalschaden in Höhe von zusammen rund 12.000 Euro entstand an zwei Pkw bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend zwischen Öhringen und Friedrichsruhe. Kurz nach 18 Uhr überholte eine in Richtung Platzhof fahrende 20-Jährige mit ihrem Pkw BMW einen vorausfahrenden Pkw. Dabei stieß ihr Fahrzeug mit einem entgegenkommenden VW-Passat eines 37-Jährigen zusammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

