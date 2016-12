POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis vom 22.12.2016

Heilbronn (ots) - Mulfingen: Edelstahldiebstahl in Kläranlage

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelangten unbekannte Täter auf das Gelände der Mulfinger Kläranlage. Dort schraubten sie am runden Nachklärbecken sämtliche Abdeckplatten der Mauerkrone ab. Es handelt sich hierbei um 59 Platten der Größe 100 x 42 Zentimeter. Die Platten sind aus V2A-Edelstahl mit einer Stärke von 3 mm. Das Gewicht einer Platte dürfte bei circa 3 Kilogramm liegen. Die Platten wurden über eine Wiese abtransportiert. Der Schaden durch den Diebstahl dürfte im unteren fünfstelligen Bereich sein, der Sachschaden durch die Tat liegt bei circa 5.000 Euro. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann wird darum gebeten sich mit dem Polizeiposten in Krautheim unter 06294234 in Verbindung zu setzen.

