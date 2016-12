POL-HN: Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn, vom 22.12.2016

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Staubildung nach Verkehrsunfall Am Mittwochmittag, gegen 12:25 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Karl-Wüst-Straße/B27, Fahrtrichtung Neckarsulm, ein Verkehrsunfall, der massive Verkehrsbehinderungen zur Folge hatte. Auf demlinken Fahrstreifen der B27 in Fahrtrichtung Neckarsulm, stand kurz nach der ampelgeregelten Einmündung ein Pannenfahrzeug. Der Fahrer eines VW Golfs befand sich auf der linken Abbiegespur aus Richtung Karl-Wüst-Straße. Als er abbog, erkannte er das dortige Hindernis auf seiner Fahrspur zu spät und zog unvermittelt nach rechts. Hierbei touchierte er mit seinem Wagen einen Sattelzug und wurde dadurch auf den stehenden, liegengebliebenen PKW geschleudert. Verletzt wurde hierbei niemand, es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Heilbronn: Kind angefahren, zeigte die Fußgängerampel rot? Am Mittwochmittag, gegen 13:13 Uhr, wurde an der Fußgängerampel in der Heilbronner Max-Planck-Straße, Ecke Max-von-Laue-Straße, ein Kind von einem PKW erfasst und auf die Straße geschleudert. Die beteiligte Fahrzeugführerin kümmerte sich zunächst mit weiteren, anwesenden Personen um den 10-Jährigen. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes entfernte sich die Dame jedoch und wartete das Eintreffen der Polizei nicht ab. Zudem zeigte die Fußgängerampel laut der Passanten zum Unfallzeitpunkt rot. Der Junge, der augenscheinlich nur leicht verletzt war, wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, weitere Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter 07131 104 2500 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Beleuchtungskörper am Stilling Kunstwerk beim Landratsamt Heilbronn entwendet

Einen Sachschaden in einem hohen fünfstelligen Bereich verursachten bislang unbekannte Täter, indem sie 37 LED Leuchten beim Stilling Kunstwerk am Parkhaus des Heilbronner Landratsamts entwendeten. Hierzu wurden die Beleuchtungskörper aus dem Steinrasen geschraubt und die Kabel so kurz abgeschnitten, dass ein Wiederanschließen einer neuen Lampe nicht möglich ist. Verbindliche Aussagen zu einer möglichen Tatzeit können nicht getroffen werden. Sicher ist nur, dass die Leuchten am 06. November bei einer Überprüfung noch vollständig waren. Die Polizei hofft nun auf mögliche Zeugenhinweise. Wer seit November im Bereich des Landratsamts verdächtigte Wahrnehmungen gemacht hat oder wem die Leuchten eventuell zum Kauf angeboten wurden, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt unter 07131 6437600 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Einbruch in Einfamilienhaus Am Dienstagnachmittag, wurde in ein Einfamilienhaus in der Heilbronner Eigenheimstraße eingebrochen. Die Täter ließen sich hierbei auch nicht vom dem sich im Haus befindlichen Hund der Eigentümer abschrecken und durchsuchten das ganze Gebäude. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet, Zutritt verschafften sich die Langfinger über eine Terrassentüre, welche beim Versuch des Aufhebelns zerbarst. Wer am Dienstag in den späten Nachmittagsstunden im Bereich der Eigenheimstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich mit der Polizei Heilbronn unter 07131104 2500 in Verbindung zu setzen.

Cleebronn: Fahrzeugtank explodiert und löst Werkstattbrand aus In Cleebronn kam es am Mittwochabend bei Arbeiten an einem Fahrzeugtank zu dessen Explosion und anschließend zum Brand einer Werkstatthalle. Die Mechaniker hatten offenbar zuvor versucht den Tank aufzubohren um das darin befindliche Benzin abzulassen. Das Feuer griff schnell auf die Halle über und verursachte dadurch einen derzeit noch nicht abschätzbaren, größeren Sachschaden. In der Halle befanden sich weitere PKW und auch Motorräder. Einer der beiden Männer musste mit leichten Verbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehren Cleebronn und Brackenheim waren mit sechs Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz.

Lauffen: Jugendlicher Sprayer festgenommen

Die Polizei Lauffen konnte einen jugendlichen Graffiti Sprayer ermitteln, der vermutlich bereits seit längerer Zeit seine sogenannten "Tags" auf Haus- und Garagenwänden, Verteilerkästen, Kleidersammelbehälter, Wänden von Schulen und Sporthallen und auch am Kindergarten im Brombeerweg hinterlassen hatte. Aufgesprüht wurden die Zeichen und Zahlen, "743", "PS", "z.T." und die Buchstaben "PSGC" die um ein Kreuz verteilt sind in schwarzer und orangener Farbe. Bislang konnten bereits 21 Geschädigte und 27 Tatorte ermittelt werden. Zeugen und weitere Betroffene werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lauffen unter 07133 2090 in Verbindung zu setzen.

Weinsberg: Gerüstteile von LKW entwendet

In der Weinberger Heidebaumstraße wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch circa 280 Quadratmeter Gerüstteile von einem LKW Anhänger entwendet. Die Gerüstteile der Marke Layer konnten vermutlich nicht geräuschlos abtransportiert werden. Hierfür bedarf es mindestens eines LKW. Es wird vermutet, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat. Wer zum geschilderten Vorfall Hinweise geben kann, wird darum gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinsberg unter 071349920 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell