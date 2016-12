POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2016

Heilbronn (ots) - Bad Rappenau/Löwenstein: Fahndungserfolge der Polizei - Einbrecher festgenommen

Gleich zweimal kann das Polizeipräsidium Heilbronn noch vor Weihnachten bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen Erfolge vermelden: Aufmerksame Anwohner meldeten der Polizei am Nachmittag des 12. Dezember ein verdächtiges Fahrzeug im Bad Rappenauer Stadtteil Fürfeld. Das Fahrzeug, ein Pkw Citroen mit auswärtigem Kennzeichen, konnte im Rahmen der Fahndung etwa eine halbe Stunde danach noch in Fürfeld festgestellt werden. Zivilfahnder observierten den mit zwei Personen besetzten Citroen und folgten ihm. Die Fahrt ging zunächst über einen Heilbronner Stadtteil nach Eberstadt. Auffällig war, dass die beiden Fahrzeuginsassen, es waren Frauen, sich in den Wohngebieten offensichtlich für die Häuser interessierten. Noch während der Observation wurde bekannt, dass an diesem Tag in Fürfeld eingebrochen wurde. Deshalb erfolgte in Eberstadt der Zugriff der Beamten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Personen konnten neben zwei im Pkw versteckten Schraubendrehern auch Schmuckteile und Bargeld aufgefunden werden. Die beiden 18- und 31-jährigen Frauen französischer und kroatischer Staatsangehörigkeit wurden vorläufig festgenommen und am Folgetag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Er erließ die beantragten Haftbefehle und wies die beiden in Justizvollzugsanstalten ein.

Bereits seit Wochen hatten Beamte der speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe Wohnung beim Polizeipräsidium Heilbronn eine vierköpfige Gruppe im Verdacht, Wohnungseinbrüche zu begehen. Die 20- bis 36-Jährigen standen unter anderem im Verdacht, in Talheim, Löwenstein, Flein, Untergruppenbach, Abstatt, Sindelfingen und Gärtringen entsprechende Taten verübt zu haben. Nachdem sie letztlich am 14. Dezember einen weiteren Einbruch in Nufringen begingen, griffen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos noch am selben Abend in Grafenau zu. Die vier bosnisch-herzegowinischen Staatsangehörigen, die in der Bundesrepublik Deutschland alle keinen festen Wohnsitz hatten, wurden festgenommen. Auch gegen sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn Haftbefehle durch den zuständigen Haftrichter erlassen und die Tatverdächtigen in Untersuchungshaft eingewiesen. Die mutmaßlich als Bande agierenden Tatverdächtigen dürften im gesamten baden-württembergischen Raum aktiv gewesen sein, entsprechende Ermittlungen hierzu laufen derzeit noch.

