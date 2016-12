POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 22.12.2016 Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Buchen: Tatverdächtiger ermittelt

Recht schnell konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln, nachdem in der Nacht zum vergangenen Dienstag ein zunächst Unbekannter an einem Wohnhaus in der Buchener Amtsstraße die Fensterläden geöffnet hatte und ins Innere des Gebäudes leuchtete. Als die Bewohnerin dies bemerkte, flüchtete der Mann. Es wurde vermutet, dass diese Person auch für Sachbeschädigungen in der Buchener Innenstadt in Frage kommen könnte. Eine Fensterscheibe wurde eingeschlagen, Infotafeln wurden beschädigt und an Weihnachtsbäumen wurden Kugeln abgerissen. Inzwischen scheint klar, dass für diese Taten ein 29-Jähriger in Frage kommt, der in der fraglichen Nacht ordentlich alkoholhaltigen Getränken zugesprochen hatte und deshalb in Ausnüchterungsgewahrsam genommen worden war. Der Tatverdächtige konnte sich angeblich an nichts mehr erinnern.

Seckach: Jagdwilderei nach Wildunfall

Ob ein Unbekannter nach einen Unfall zwischen Seckach und Großeicholzheim bewusst oder unbewusst eine Jagdwilderei begangen hat ist der Polizei bislang unbekannt. Sicher scheint, dass der Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch in Höhe der Hager Mühle einen Rehbock angefahren hat. Von dem getöteten Tier trennte er offensichtlich fachmännisch Kopf und Schultern ab und nahm alles mit. Eigentlich müsste in so einem Fall die Polizeioder ein Jagdpächter verständigt werden. Hinweise auf den Unbekannten gehen an die Polizei in Adelsheim, Telefon 06291 648770.

Diedesheim: Bautreppe gestohlen

Eine Bautreppe mit einem Wert von über 1.000 Euro stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 16. und Dienstag, 20. Dezember in Mosbach-Diedesheim. Die Treppe stand seit einiger Zeit auf einem Garagendach neben der Produktionshalle einer Metall verarbeitenden Firma im Römerring. Bevor die Täter die Stahlkonstruktion mit einem einseitigen Geländer abtransportierten, schlugen sie die als Stufen verwendeten Holzdielen ab und ließen diese am Tatort zurück. Die beigefarbene Bauleiter ist etwa vier Meter lang, 2,60 Meter hoch und hat 13 zirka einen Meter breite Stufen. Da die Konstruktion mit einem größeren Fahrzeug weggefahren werden musste, hofft die Polizei auf Zeugen, die im genannten Tatzeitraum im Bereich des Industriegebiets verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen an den Polizeiposten Diedesheim, Telefon 06261 67570.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell