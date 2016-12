POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.12.2016, mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Kirchardt: Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Verletzte musste der Rettungsdienst am Dienstagnachmittag nach einem Unfall bei Kirchardt ins Krankenhaus fahren. Ein 28-Jähriger fuhr auf der B 39 von Fürfeld in Richtung Kirchardt, als sein Ford Mondeo aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenseite kam. Dort stieß der PKW mit dem VW Tiguan eines entgegen kommenden 81-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Wagen von der Fahrbahn geschleudert. Der Ford blieb an einer Böschung stehen, der VW überschlug sich und kam auf dem Dach liegend an einem Baum zum Stillstand. Beide Fahrer erlitten mittelschwere Verletzungen. Den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf fast 30.000 Euro.

Bad Rappenau: Dieselkraftstoff von Baustelle entwendet

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Freitag 16. bis Montag 19. Dezember, circa 150 Liter Dieselkraftstoff aus verschiedenen Baumaschinen welche im Gewerbegebiet Buchäckerring in Bad Rappenau auf einer Baustelle abgestellt waren. Der oder die Täter gelangten ungehindert auf das großräumige Grundstück welches sich in Randlage des Gewerbegebiets befindet. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird darum gebeten sich mit dem Polizeiposten Bad Rappenau unter 07264 95900 in Verbindung zu setzen.

Neckarsulm: Vier Fahrzeuge durch Unfall beschädigt

Gegen 18.40 Uhr am Dienstagabend fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Opel auf der Neckarsulmer Falkenstraße in Richtung Kochendorfer Straße. An besagter Einmündung übersah er vermutlich eine von rechts mit ihrem VW heranfahrende und vorfahrtsberechtigte 33-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß der PKW im Einmündungsbereich. Vermutlich aufgrund der Fahrgeschwindigkeit wurden beide gegen zwei dort geparkte Fahrzeuge geschleudert. Drei der vier Wägen mussten anschließend abgeschleppt werden. Über die Höhe der Sachschäden liegen keine Erkenntnisse vor.

Heilbronn: Richtiger Riecher

Durch starken Marihuanageruch wurde eine Fußstreife der Polizei am Dienstagabend auf eine Personengruppe in der Heilbronner Lammgasse aufmerksam. Die Beamten entschlossen sich dazu die drei Männer zu kontrollieren und konnten hierbei einen Joint auffinden. Einer der Angetroffenen muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Einbruch in Einfamilienhaus, Täter flüchtet über die Felder

Ein Einfamilienhaus im Horkheimer Steinweg war am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.20 Uhr, Ziel von mindestens einem Einbrecher. Durch Aufhebeln der Terassentüre gelangte der Langfinger ins Gebäudeinnere und durchsuchte dort mehrere Zimmer. Schließlich wurde er durch den nachhausekommenden Wohnungseigentümer gestört und flüchtete über die Terrassentüre in Richtung der Bundesstraße bzw. angrenzende Felder. Eine sofortige Fahndung mit starken Polizeikräften und unter Einsatz eines Polizeihubschraubers blieb erfolglos. Bisher konnte nur ein kleiner Geldbetrag aus einer Spardose als Beute festgestellt werden.

Heilbronn: Unfallverursacher lackiert Unfallschaden am fremden Fahrzeug

In der Zeit von Montag, 19. auf Dienstag, 20. Dezember, beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug ein auf der Heilbronner Schaeuffelenstraße abgestellter, schwarzer Audi Cabrio. Um den Schaden zu vertuschen, besprühte er die Anstoßsstelle am vorderen rechten Stoßstangeneck des Geschädigtenfahrzeugs mit schwarzer Farbe und flüchtete. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter 07131 104 2500 in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Mehrere Kelleraufbrüche

Gleich drei Kellerräume wurden durch Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in der Heilbronner Paul-Göbel-Straße aufgebrochen. Mit brachialer Gewalt wurden die Türen der mit Holzlatten geteilten Abteile geöffnet. Getränke und Werkzeuge konnten bisher als Diebesgut festgestellt werden. Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter 07131 104 2500 in Verbindung zu setzen.

Bad Friedrichshall: Rabiater Stadtbahnfahrer

Am Montagnachmittag fuhr eine Betreuerin mit einer Gruppe Kinder mit der Stadtbahn von Neckarsulm nach Kochendorf. Ein männlicher Fahrgast sprach während der Fahrt zwei jugendliche Mädchen ihrer Gruppe an, welche den Mann offenbar flüchtig kannten. Nachdem durch die Frau bemerkt wurde, dass der Mitfahrer seinen Gesprächsthemen einen sexuellen Hintergrund gab, schritt sie ein worauf er ungehalten und aggressiv wurde. Beim Aussteigen an der Haltestelle Kochendorf schlug er dann der Geschädigten mit der flachen Hand zweimal gegen die Schläfe. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wüstenrot: Falscher Zulassungsstempel auf Heilbronner Kennzeichen

Im Rahmen einer Streife durch Wüstenrot durch Beamte des Polizeireviers Weinsberg, wurde am Dienstagmorgen ein Fahrzeug abgestellt festgestellt, bei welchem die fällige Hauptuntersuchung nicht durchgeführt worden war . Beim näheren Hinsehen staunten die Ordnungshüter nicht schlecht. An dem Heilbronner Kennzeichen war der Zulassungsstempel des Neckar-Odenwald-Kreises angebracht. Nun muss der Fahrzeugbesitzer mit einer Anzeige wegen Urkundenfälschung rechnen.

Talheim: Wohnungseinbruch

Während einer kurzen Abwesenheit der Hausbewohner gelang es bislang unbekannten Tätern am Dienstagabend in ein Wohnhaus in der Talheimer Lauffener Straße einzusteigen. Neben Bargeld und Schmuck wurde auch ein Messerbestecksatz entwendet. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Wer in den Abendstunden im benannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird darum gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heilbronn unter 07131 104 4444 in Verbindung zu setzten.

Heilbronn: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht auf Dienstag, entwendeten unbekannte Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse einer Gaststätte in der Heilbronner Paulinenstraße. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich über ein Fenster der Toilette Zutritt in die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen dauern an. Wer in der Nacht zum Dienstag im benannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird darum gebeten, sich mit der Polizei Heilbronn unter 07131 104 2500in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell