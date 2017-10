POL-FR: Lörrach. Radfahrerin kollidiert mit offener Autotür - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Am Montag kurz vor 12:00 Uhr befuhr eine 49 Jahre alte Frau mit ihrem weißen Mountainbike die Basler Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe eines dortigen Döner-Ladens öffnete ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Autotür. Die Radfahrerin kollidierte mit der Tür. Da zunächst weder Personen- noch Sachschaden erkennbar war, verzichteten die Beteiligten auf den Personalienaustausch. Am Abend bekam aber die Radfahrerin immer stärkerer Schmerzen, weshalb sie ein Krankenhaus aufsuchte. Dort wurden Verletzungen am Oberkörper diagnostiziert. Das Polizeirevier Lörrach hat den Unfall nachträglich aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07621 176-500). Der Autofahrer soll zwischen 50 und 60 Jahre alt gewesen sein, von kleiner Statur und hatte lange braune Haare. Sein Auto war ein silberner Kombi mit Schweizer Kennzeichen. Außerdem soll eine namentlich unbekannte Frau an der Unfallstelle Personalien notiert haben.

