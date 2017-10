POL-FR: Breisach - Haftbefehl

Freiburg (ots) - Breisach - Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Bundestraße von Breisach wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 2 Uhr ein rumänischer Staatsangehöriger überprüft. Bei der Kontrolle seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen ihn ein europäischer Auslieferungshaftbefehl bestand. Der Mann wurde festgenommen und am folgenden Tag dem Haftrichter vorgeführt. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

