POL-FR: Bötzingen - Trunkenheit

Freiburg (ots) - Bötzingen - Erheblich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 53-jähriger Autofahrer, der am Montag, kurz vor Mitternacht, in der Rathausstraße in Bötzingen von einer Polizeistreife im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft wurde. Da bei ihm deutlicher Alkoholgeruch feststellbar war, wurde ein Test durchgeführt, der einen Messwert von fast 2,4 Promille ergab. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Fahrerlaubnis wurde in Verwahrung genommen.

