POL-FR: Wehr. Wohnmobil beschädigt

Freiburg (ots) - In der Zeit von Sonntag- bis Montagabend wurde ein in der Rötelbachstraße in Brennet geparktes Fiat-Wohnmobil beschädigt. Mit faustgroßen Steinen wurden sämtliche Seitenfenster und die Windschutzscheibe zertrümmert. Es entstand dabei beträchtlicher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Da nicht versucht worden war, in den Innenraum zu gelangen, dürfte es sich um reinen Vandalismus handeln.

