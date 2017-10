POL-FR: Bad Säckingen. Alkoholisiert über die Grenze

Freiburg (ots) - Mit 0,6 Promille wollte ein 61 Jahre alter Mann am Montagabend in die Schweiz ausreisen. Am Grenzübergang wurde er angehalten. Alkoholgeruch wies auf die mögliche Fahruntüchtigkeit hin, die durch einen Alkoholtest bestätigt wurde. Da die Alkoholkonzentration über dem Grenzwert lag, musste der Mann seinen Pkw stehen lassen. Er wird angezeigt.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell