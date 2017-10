POL-FR: Bad Säckingen. Pkw kracht in Beifahrerseite - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - In die Beifahrerseite eines auf der Güterstraße fahrenden VWs krachte am Montag zur Mittagszeit der Mercedes-Benz eines 30 jährigen. Dieser hatte den VW übersehen, als er von einem Grundstück auf die Straße einfahren wollte. Der 48 Jahre alte Fahrer des VWs zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Mercedes-Benz war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden dürfte sich auf insgesamt ca. 14000 Euro belaufen.

