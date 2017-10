POL-FR: Weil am Rhein. Brandmelder mutwillig eingeschlagen - Rheincenter evakuiert

Freiburg (ots) - Weil am Rhein. Brandmelder mutwillig eingeschlagen - Rheincenter evakuiert

Das Kino im Rheincenter wurde am Montagabend wegen eines Brandalarmes evakuiert. Zuvor war die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Ein Feuer war allerdings nirgends festzustellen. Wie sich herausstellte, wurde der Brandmelder in einem Kinosaal durch einen Unbekannten mutwillig eingeschlagen. Eine Auswertung der Videoüberwachung ist noch im Gange. Falls der Täter ermittelt werden kann, drohen diesem eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Vergebens war die Feuerwehr Weil am Rhein mit vier Fahrzeuge und 22 Angehörigen im Einsatz.

ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell