POL-FR: Schopfheim: Unfall zwischen Lastwagen und Radlader

Freiburg (ots) - Schopfheim: Unfall zwischen Lastwagen und Radlader

Am Montagmorgen, gegen 11.15 Uhr, befuhr ein Lastwagenfahrer die Verbindungsstraße in Richtung Mülldeponie. Kurz nach der Wiesenbrücke der "Kleinen Wiese" kam es zur Kollision des Lastwagens mit der Schaufel eines neben der Fahrbahn stehenden Baggers. Dabei wurde am Lastwagen der rechte Tank aufgerissen, worauf etwa 200 Liter Diesel ausflossen. Da jedoch der abfließende Dieselkraftstoff sofort durch die Straßenmeisterei sowie Arbeiter der Mülldeponie aufgefangen und abgebunden wurde, gelangte kein Kraftstoff in das Erdreich bzw. in die "Kleine Wiese". Die Fahrbahnreinigung wurde durch die Straßenmeisterei veranlasst. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, da die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben machen.

jk/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell