POL-FR: Schopfheim: Toter Hund in Karton von Spaziergängerin am "Wiese-Ufer" aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Schopfheim: Toter Hund in Karton von Spaziergängerin am "Wiese-Ufer" aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Am Montagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, meldete eine Spaziergängerin der Polizei, dass sie am "Wieseufer" einen Karton mit einem toten Hund aufgefunden habe. Der Karton befand sich halb im Wasser und halb am Ufer der "Wiese". Bei dem toten Hund handelt es sich um einen Kampfhund mit hellbraunem Fell, er war in schwarz-roter Bettwäsche eingepackt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (07622/666980).

