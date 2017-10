POL-FR: Lörrach. Einbruch beim Reifenhändler - Täter vermutlich durch Alarmanlage gestört

Freiburg (ots) - Lörrach. Einbruch beim Reifenhändler - Täter vermutlich durch Alarmanlage gestört

Am Dienstagmorgen um kurz nach 04:00 Uhr löste die Alarmanlage eines Reifenhändlers in der Wöblinstraße aus. Bis zum Eintreffen der ersten Polizeistreife waren die Täter schon wieder verschwunden. Diese hatten die zur Straße liegenden Eingangstüre aufgebrochen und nur den Verkaufsraum durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurde eine Kasse mit einem geringen Bargeldbetrag gestohlen. In die Werkstatträume drang die Täterschaft nicht ein.

ma

